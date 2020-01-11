ФДМ запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації

Фонд державного майна України у тестовому режимі впроваджує систему кімнат даних по об’єктах приватизації, що передбачатиме угоду про нерозголошення та розкриття всієї інформації по об’єкту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Вказано, що цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори.

"Передбачається, що по більшості об’єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, що є важливим фактором прийняття рішення інвесторами щодо купівлі того чи іншого об’єкту. Зазвичай, цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори", - поінформували у фонді.

Так, головна мета такого розкриття - спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та ціну об’єктів на аукціонах. При цьому доступ до всіх наявних документів, що не містять комерційної таємниці, буде надаватися всім охочим після короткої реєстрації на порталі vdr.spfu.gov.ua.

"Протягом першого кварталу 2020 року буде впроваджена повноцінна система кімнат даних, що передбачатиме угоду про нерозголошення та розкриття всієї інформації по об’єкту. Також планується створення й фізичної кімнати даних, завітавши до якої можна буде ознайомитися з оригіналами документів згідно відповідного доступу", - заявили у Фонді держмайна.

Нагадаємо, від приватизації державного майна в 2019 році до державного бюджету України надійшло 536,5 млн грн. Таким чином, уряд виконав план з приватизації на 3%. Як відзначили у ФДМ, на забезпечення роботи фонду в 2019 році витратили майже таку ж суму - 481,5 млн грн.

Як писало РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про державний бюджет на 2019 рік передбачав надходження від приватизації у сумі 17,1 млрд грн.