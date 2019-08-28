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ФДМ передаватиме до ДБР інформацію про корупцію на держпідприємствах

Новини » Економіка    28.08.2019 - 15:21
ФДМ передаватиме до ДБР інформацію про корупцію на держпідприємствах
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

Державні структури підписали меморандум

Фонд державного майна України (ФГМ) підписав меморандум з Державним бюро розслідувань (ДБР) про співпрацю та обмін даними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. керівника ФДМ Віталія Трубарова у Facebook.

Як нагадав Трубаров, майже четверта частина всіх справ по корупції чи неправомірних діях з майном стосується саме державних підприємств.

За його словами, меморандум спрямований на припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сфері приватизації, оренди, використання і відчуження державного майна та управління об’єктами державної власності, у тому числі і корпоративними правами.

"Щойно будуть виявленні неправомірні дії менеджменту державних підприємств, котрі знаходяться в сфері управління фонду, інформація буде передана до Державного бюро розслідувань", - додав Трубаров.

ФДМ передаватиме до ДБР інформацію про корупцію на держпідприємствах

Нагадаємо, в лютому 2019 року Фонд державного майна і Національне антикорупційне агентство підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією.

Нагадаємо, Міністерство фінансів вважає високими шанси отримати від приватизації 17 млрд грн, які закладені у держаному бюджеті на 2019 рік.

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