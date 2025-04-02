Фейлы Лунина едва не оставили "Реал" без трофея: ужас в полуфинале Кубка Испании (видео)

Кубок Испании, полуфинал, ответный матч

"Реал" - "Реал Сосьедад" - 4:4, дополнительное время (первым матч - 1:0)

Голы: Эндрик, 30, Беллингем, 82, Чуамени, 86, Рюдигер, 115 - Барренечеа, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3

Лунин был героем первого матча полуфинала в Сан-Себастьяне, сделав несколько важных сейвов и отстояв на ноль. Но ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" превратился для украинского голкипера в настоящий кошмар. Четыре пропущенных гола - и только один мяч, который влетел в ворота после рикошета, не на его совести.

Первый гол отечественный вратарь пропустил после выхода один на один с ним Барренечеа: мяч прошел между ног украинца. Второй раз снова пропустил между ног: не успел среагировать на рикошет от собственного защитника Алабы. Третий гол оказался в воротах после рикошета: здесь украинец был бессилен. В случае с четвертым - Лунин ошибся на выходе, не дотянувшись до мяча после исполнения соперниками штрафного. Эта ошибка перевела поединок в овертайм.

В течение двух минут - с 80-й до 82-й, "Реал", уступая 1:3, находился за пределами финала. В основное время спасли Беллингем и Чуамени. А в овертайме решающий гол провел Рюдигер.

"Пропустить четыре мяча - не очень хорошо. Не хватало баланса, но мы очень эффективно действовали впереди, потому что не так легко забить четыре гола "Реал Сосьедаду", - прокомментировал действия своих подопечных тренер "Реала" Карло Анчелотти после матча.

Лунин второй раз в сезоне записал в свой пассив вратарский "покер". Впервые это произошло в октябре - в домашнем поединке "Реала" против "Барселоны" (0:4). А вообще это пятый случай, когда украинский голкипер пропустил четыре мяча, выступая за "Королевский клуб".

Несмотря ни на что, "Реал" вышел в финал Кубка Испании в 41-й раз в истории. На счету мадридцев 20 трофеев. В решающей игре "сливочным" будет противостоять победитель в паре "Барселона" - "Атлетико". Первый поединок между этими командами завершился боевой ничьей - 4:4. Ответная игра состоится 2 апреля. Финал пройдет 26 апреля в Севилье на арене "Ла-Картуха".