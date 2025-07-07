Фейковые боты и удары по ТЦК: РФ развернула новую кампанию против мобилизации в Украине

В частности, вражеские ресурсы активно распространяют фейковые Telegram-боты, якобы предназначенные для отправки координат зданий городских и территориальных центров комплектования.

Эта кампания разворачивается на фоне серии ударов по ТЦК в разных регионах Украины, что может свидетельствовать о спланированной и скоординированной попытке врага дестабилизировать ситуацию, посеять панику среди граждан и сорвать проведение мобилизационных мероприятий.

Кроме того, такие Telegram-боты могут использоваться для сбора персональных данных украинцев, которые враг может в дальнейшем использовать для давления, шантажа или дезинформации.

Силовые структуры призывают не взаимодействовать с подозрительными Telegram-ботами и немедленно сообщать о них компетентные органы.

Атаки россиян на ТЦК

В последние недели российская армия изменила тактику воздушных атак по территории Украины. В частности, россияне начали атаковать здания ТЦК и СП. В большинстве случаев это приводит к жертвам и раненым среди гражданского населения. Однако страдают и военные.

В частности, сегодня россияне "Шахедами" атаковали города Харьков и Запорожье. Впоследствии стало известно, что целью врага были здания областных ТЦК и СП. Сейчас уже известно о десятках раненых в обоих городах. Подробно о последствиях ударов - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее российские террористы ударили по зданиям ТЦК в Полтаве. Из-за обстрела ранения получили десять человек. Среди пострадавших - двое военных ТЦК и СП и двое воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме Полтавы, враг также атаковал ТЦК в Кривом Роге и Кременчуге.