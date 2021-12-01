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Фейки про справу "Роттердам+" розповсюджуються для тиску на cуддів ВАКС, - адвокат

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Київ, Середа 01 грудня 2021 12:15
Фейки про справу "Роттердам+" розповсюджуються для тиску на cуддів ВАКС, - адвокат Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Маніпуляції і фейки про справу "Роттердам+" розповсюджуються цілеспрямовано для тиску на суддів Вищого антикорупційного суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката у справі Ірини Одинець.

"Напередодні чергового суду у справі "Роттердам+", псевдоборець з корупцією Віталій Шабунін опублікував свій "ґрунтовний аналіз", чому справа має право на життя, хто винен та що робити. Проте в наведених ним фактах дуже багато маніпуляцій, якщо не свідомої брехні (але ж він антикорупціонер та не може брехати). Тому, назвемо це маніпуляціями та спробуємо повернути очільника "ЦПК" до реальності", - заявила адвокат, розцінивши це як спробу тиску на суд.

Одинець наголосила, що при цьому активісти навіть не є заявником у цій справі.

"НАБУ відмовилось розпочати розслідування за заявою ГО "ЦПК". При цьому, ГО "ЦПК" навіть не оскаржувало таку відмову", - додала Одинець.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи "Роттердам+" Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

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