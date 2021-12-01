Фейки про справу "Роттердам+" розповсюджуються для тиску на cуддів ВАКС, - адвокат

Маніпуляції і фейки про справу "Роттердам+" розповсюджуються цілеспрямовано для тиску на суддів Вищого антикорупційного суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката у справі Ірини Одинець.

"Напередодні чергового суду у справі "Роттердам+", псевдоборець з корупцією Віталій Шабунін опублікував свій "ґрунтовний аналіз", чому справа має право на життя, хто винен та що робити. Проте в наведених ним фактах дуже багато маніпуляцій, якщо не свідомої брехні (але ж він антикорупціонер та не може брехати). Тому, назвемо це маніпуляціями та спробуємо повернути очільника "ЦПК" до реальності", - заявила адвокат, розцінивши це як спробу тиску на суд.

Одинець наголосила, що при цьому активісти навіть не є заявником у цій справі.

"НАБУ відмовилось розпочати розслідування за заявою ГО "ЦПК". При цьому, ГО "ЦПК" навіть не оскаржувало таку відмову", - додала Одинець.