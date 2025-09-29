Фейк с месседжами Кремля. Хакеры взломали блог Матвийчук на "Украинской правде"

В блоге активистки и предпринимательницы Яны Матвийчук 21 сентября появилось сообщение с выгодными Кремлю месседжами об атаке на объекты россиян в Форосе. Вскоре выяснилось, что ее аккаунт взломали для распространения дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Яны Матвийчук.

Как появился фейк

21 сентября на странице блога Яны Матвийчук в УП появилось сообщение, к которому, по словам предпринимательницы, она не имела никакого отношения. От ее имени российские спецслужбы опубликовали текст, осуждающий удары по Форосу, представляя их как атаку ВСУ на "мирные гражданские объекты".

"Мой аккаунт на "Украинской правде" был сломан. Я не имею никакого отношения к появившейся там фейковой публикации", - сообщила Яна Матвийчук.

Редакция УП оперативно отреагировала и удалила материал менее чем через 30 минут после публикации.

Однако за это короткое время кремлевские медиа синхронно распространили сообщения об "осуждении" украинским блогером действий ВСУ. Идентичность публикаций указывает на централизованную информационно-психологическую операцию.

По словам Матвийчук, цель этой операции была ясна. "Враг хотел дискредитировать меня лично и создать иллюзию, что украинские активисты осуждают удары ВСУ. Это удар не только по мне, а по всем кто поддерживает армию", - считает предпринимательница.

Яна Матвийчук признается, что ситуация была неприятная, но благодаря оперативным действиям негативных последствий удалось избежать, и ее на ее позицию это не оказало никакого влияния.

"Я осуждаю агрессию РФ и поднимаю темы, важные для нашей страны. Я одобряю и поддерживаю удары ВСУ по московии, если это действительно удары ВСУ. Никакие диверсии не сломают моей позиции", - написала активистка в Facebook.

Она напомнила о важности информационной гигиены и призвала украинцев проверять источники, защищать аккаунты и использовать двухфакторную аутентификацию.

"Информационная война так же реальна, как и артиллерийская. Единство и поддержка ВСУ - наш главный ответ на провокации", - подытожила Матвийчук.