"Фейеноорд" – "Шахтер": УЕФА назначил арбитра на матч Лиги Европы

Матч "Фейеноорд" – "Шахтер" состоится 16 марта в Роттердаме. Поединок примет стадион "Де Кейп". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

39-летний рефери из провинции Бадахос Хесус Хиль Мансано будет обслуживать поединок "Гордости Юга" и "горняков". Его соотечественники Анхель Невадо и Икер Де Франсиско помогут в роли лайнсменов. Четвертым арбитром станет испанец Хосе Луис Мунуэра. С системой VAR поработает пиренейский дуэт Хуан Мартинес Мунуэра и Сесар Сото Градо.

Поединок "Шахтера" Хиль Мансано будет судить впервые. Ранее он работал на матчах национальной команды Украины, сборной U-19, киевского "Динамо" и "Черноморца" из Одессы. Проиграл только столичный гранд – "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы пять лет назад (0:2).

В четверг "Шахтер" расписал с "Фейеноордом" боевую ничью в Варшаве. На гол Ракицкого роттердамцы ответили забитым мячом Бульяуде. "Горняки" остались последним представителем Украины в еврокубках сезона 2022/23.