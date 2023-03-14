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"Фейеноорд" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги Европы

Фото: "Горняки" удержали ничью в Варшаве (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Во втором поединке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2022/23 роттердамский "Фейеноорд" примет донецкий "Шахтер" на нидерландской земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Фейеноорд" – "Шахтер" состоится 16 марта в Роттердаме. Поединок примет стадион "Де Кейп". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin определила роттердамцев безусловным фаворитом поединка. На победу "Гордости Юга" принимают ставки со скромным коэффициентом 1,50. Потенциальный триумф "горняков" оценили баллом 6,50. Даже ничья более вероятна с кэфом 4,33.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на точный результат матча. К примеру, коэффициент на ничью 1:1 составил солидные 8,25. Футбольные оптимисты рассмотрят вариант с голами от обеих команд с итоговой победой "Шахтера" с кэфом 10,50.

Похожие цифры подготовили и британцы из William Hill. Вероятность побед хозяев и гостей оценили идентичными баллами – 1,50 и 6,50 соответственно. Немного ниже коэффициент выставили на ничью – 4,20.

Непатриотическая ставка на волевую победу "Фейеноорда" увеличит выигрыш в 7,5 раза. Уверенные же в том, что "горняки" во второй раз подряд доведут дело до послематчевой серии пенальти, изучат и эту ставку с перспективным коэффициентом 7,00.

В четверг "Шахтер" расписал с "Фейеноордом" боевую ничью в Варшаве. На гол Ракицкого роттердамцы ответили забитым мячом Бульяуде. "Горняки" остались последним представителем Украины в еврокубках сезона 2022/23.

К слову, Украина сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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