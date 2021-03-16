У лютому COVID-хворих істотно частіше госпіталізували в чотирьох областях

Рівень захворюваності та госпіталізацій хворих з COVID-19 у лютому істотно зріс в окремих регіонах. Йдеться про чотири західні області.

Зазначено, що вдвічі зросла кількість госпіталізованих з COVID-19 в Івано-Франківській - до 5,453 тисячі осіб, у Закарпатській - до понад 3,3 тисячі осіб, у Вінницькій і Чернівецькій областях - до 3,439 тисячі й 2,228 тисячі осіб відповідно.

У цілому ж в минулому місяці по всій Україні госпіталізували 41,875 тис. пацієнтів з коронавірусом. Це на 190 осіб більше в порівнянні з січнем.

Зазначено, що ще майже 5 тисяч хворих продовжили розпочате в січні лікування.