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В феврале COVID-больных существенно чаще госпитализировали в четырех областях

Новина українською → Западная Украина, Вторник 16 марта 2021 17:07
В феврале COVID-больных существенно чаще госпитализировали в четырех областях Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно возрос в отдельных регионах. Речь идет о четырех западных областях.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

Указано, что вдвое выросло число госпитализированных с COVID-19 в Ивано-Франковской - до 5,453 тысячи человек, в Закарпатской - до более 3,3 тысячи человек, в Винницкой и Черновицкой областях - до 3,439 тысячи и 2,228 тысячи человек соответственно.

В целом же в прошлом месяце по всей Украине госпитализировали 41,875 тыс. пациентов с коронавирусом. Это на 190 человек больше по сравнению с январем.

Указано, что еще почти 5 тысяч заболевших продолжили начатое в январе лечение.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине местные власти должны ввести дополнительные карантинные меры. Это должно предотвратить попадание новых регионов в "красную зону".

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Аппаратов ИВЛ на сегодня задействовали самое большое количество от начала пандемии в Украине.

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