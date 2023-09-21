Феттель вернулся в Формулу-1 в неожиданной роли: экологические фото из Японии

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель на Гран-при Японии дал старт проекту "Жужжащий поворот" для сохранения популяции пчел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Формулы-1 .

Экс-пилот Королевских автогонок открыл "пчелиные отели" на японском автодроме "Сузука". На специальной церемонии к нему присоединились действующие гонщики F1, руководство конюшен и даже президент серии Стефано Доменикали.

Насекомые получили новые дома во втором повороте трассы. В отличие от ульев "гостиница" не будет выполнять функцию сбора меда, а будет предоставлять пчелам приют в условиях снижения популяции по всей планете. Каждая команда Формулы-1 смонтировала свой "пчелиный отель" и покрасила его в черно-желтые цвета.

В последние годы Феттель увлекся природоохранным активизмом. Также он с самого начала полномасштабного вторжения РФ постоянно солидаризируется с Украиной и призвал оказать украинцам всю необходимую помощь. На трассе немец появляется только в рамках исторических шоу.

Кто такой Себастьян Феттель

Немецкий гонщик и один из самых успешных пилотов в истории Формулы-1. Четырехкратный чемпион мира (2010, 2011, 2012, 2013 гг.).

В Королевских автогонках дебютировал на Гран-при США-2007, где финишировал 8-м. Вторую часть сезона-2007 провел в "Торо Россо" и стал 4-м на Гран-при Китая.

В сезоне-2008 сенсационно триумфовал на Гран-при Италии, стартовав с поула. Стабильными выступлениями заработал место в старшей команде "красных быков".

В составе "Ред Булл" провел 6 сезонов, в четырех из которых финишировал первым в чемпионате. Оттуда перебрался в "Феррари", но так и не смог вернуть титул легендарной конюшне.

Всего в активе Феттеля на данный момент 53 победы в Формуле-1, что является третьим результатом в истории чемпионата. Также немец завеовал 57 поулов и показал 38 быстрейших кругов. Объявил о завершении карьеры после сезона-2022.