Фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA збере в Києві понад 600 блогерів

Зустрічі з інфлюенсерами нового покоління, їх історії успіху в YouTube та Instagram — з 8 по 9 червня у Києві на Арт-заводі «Платформа».

Творці відеоконтенту захоплюють світ і стають кумирами мільйонів. Блогери задають тренди та змушують нове покоління їм слідувати. А найпопулярніших зірок соцмереж і їх фоловерів вже в четвертий раз збирає головний фестиваль відеокреативу і блогерів VIDEOZHARA. На дводенному заході інфлюенсери поділяться досвідом і своїми секретами успіху.

Фестивальна програма — це грандіозна тусівка, головні герої якої запрошені блогери-мільйонники. Крім того, зробити селфі і поспілкуватися на фестивалі можна буде з Оленою Венум, Пупсі Кірою, Сашою Чистовою, Family Box, Русланом Кузнєцовим, XO LIFE, HalBer, Владом Бумагою, Катею Адушкіною, Eugene Sagaz і ще сотнею запрошених трендсеттерів відеоблогінгу. VIDEOZHARA також може похвалитися тим, що подружилася з самим MONATIK, тож цьогоріч чекайте сюрпризів від улюбленого співака покоління Z.

Івент щорічно займає більше 60 000 м2, а це 11 сцен і 11 тематичних зон. До речі, цього року фестиваль стане територією безготівкового розрахунку.

Stars & Fans — місце зустрічі з улюбленими кумирами для обіймів і селфі.

Sport — зона, в якій прямо на території фестивалю можна буде зайнятися кросфітом або зробити пару спортивних вправ. А ще тут все найтрендовіше зі світу активного відпочинку.

Gaming — Мекка для любителів кіберспорту, де пройдуть шоу матчі з відомими блогерами, турніри, сесії питань і відповідей, а також грандіозний конкурс косплея.

Kids & Family — зона, де наймолодші зіркові гості та їхні батьки розкажуть про те, як вони поєднують блогерство та реальне життя, відповідаючи на питання в форматі фан зустрічі.

Lifestyle буде представлений найпопулярнішими beauty, fashion та travel-блогерами.

Music — виступи музикантів і зустрічі з ними.

VideozharaMarket — територія, де кожен гість зможе придбати собі щось на пам'ять від учасників маркету.

Серед новинок цього року:

Cinema — тематична зона, де кожен познайомиться з індустрією кіно, візьме участь в майстер класах та дізнається секрети акторської майстерності.

Animal — зона для любителів тварин, в якій можна побачити улюблених блогерів, побачити трюки у виконанні маленьких собак і дізнатися, хто такі собаки-терапевти та фотографи-анімалісти.

У зоні Drive гості фестивалю стануть свідками екстремального дрифт-шоу на кастомних автомобілях і віртуозного стант-шоу на мотоциклах. Тут відвідувачі старше 16 зможуть поганяти на картах та поспілкуватися з блогерами, які знають все про автомобілі.

Humor — гумористична програма за участі блогерів та глядачів в форматі імпровізації.

Крім зустрічей з блогерами, в програмі фестивалю — вручення премії «Блогосфера» — нагородження креаторів, які відповідально підходять до створення контенту, проведення конференції по відеомаркетингу «VIDEOZHARA для брендів» 8 червня та AIR Music Meetup 9 червня — для тих, хто хоче дізнатися як просувати музичні продукти в YouTube.

Нагадаємо, що фестиваль є ініціативою медіакомпанії AIR (Agency of Internet Rights), сертифікованого партнера YouTube в Україні. Щорічно він збирає близько 20 000 глядачів і є одним з головних культурно-освітніх подій Києва.

VIDEOZHARA, 8-9 червня, Арт-завод Платформа

Квитки — тут