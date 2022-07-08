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Ферстаппен виграв поул Гран-прі Австрії в дуету пілотів "Феррарі"

Фото: Макс Ферстаппен в останній спробі вирвав поул (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен переміг у кваліфікації Гран-прі Австрії в Шпільберзі та стартуватиме першим у суботньому спринті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Нідерландський гонщик проїхав найшвидше коло на домашній для команди трасі. У фінальній спробі він показав час 1:04.984 на "софті".

Після першого сегменту кваліфікації боротьбу принили Ріккардо ("Макларен"), Стролл ("Астон Мартін"), Чжоу ("Альфа Ромео"), Латіфі ("Вільямс") і Феттель ("Астон Мартін"). Натомість у другому завершили виступи Гаслі ("Альфа Таурі"), Албон ("Вільямс"), Боттас ("Альфа Ромео"), Цунода ("Альфа Таурі") та Норріс ("Макларен").

Фінальна ж частина кваліфікації двічі переривалася червоним прапором. Обидва рази в епіцентрі подій опинилися пілоти "Мерседеса". Спершу Хемілтон перестарався на швидкому колі та влетів у стіну після помилки в 7-му повороті. Відразу ж після відновлення сесії Расселл розвернувся у 10-му та влетів у бар'єр із шин.

На той час проміжним лідером був Ферстаппен. Та в останній спробі його обійшли обидва пілоти "Феррарі" – Леклер і Сайнс. Здавалося, що італійська стайня стартуватиме двома болідами з першого ряду, та в останній момент чинний чемпіон на 0.029 секунди випередив монегаска.

Спринт Гран-прі Австрії відбудеться в суботу, 9 липня. Старт – о 17:30 за київським часом. Повноцінна гонка відбудеться у неділю, починаючи з 16:00.

Нагадаємо, що Гран-прі Британії завершився перемогою Сайнса з "Феррарі".

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