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Ферстаппен выиграл Гран-при Испании со второй позиции на старте

Фото: Макс Ферстаппен победил "Макларен" (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен триумфовал на автодроме "Каталунья-Монтмело" в испанской Барселоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На старте гонщик "Макларена" Норрис и Ферстаппен так увлеклись борьбой за первое место, что пропустили рывок Расселла с четвертой позиции в лидеры. Тем не менее, пилот "Мерседеса" смог сопротивляться действующему чемпиону по "Ред Буллу" лишь до третьего круга.

Длительная первая серия пит-стопов, длившаяся с 16-го по 25-е круги, закрутила интригу до максимума. Норрис выбрал поздний заезд в боксы и оказался за группой конкурентов. Впрочем, в течение десяти кругов успел разобраться с пилотом "Феррари" Сайнсом, Хэмилтоном из "Мерседеса" и его напарником Расселом.

И снова Ферстаппен пошел на пит-стоп раньше Норриса, поэтому сохранил лидерство. Однако на резине "софт" пилот "Макларена" начал снимать по секунде с круга по сравнению с нидерландцем. Правда, довольно быстро лидер стабилизировал преимущество в районе пяти секунд. Тем временем Хэмилтон на "софте" прошел Расселла, неожиданно избравшего "хард".

В конце концов, пыл Норрис медленно угас. Ферстаппен хладнокровно довел этап до седьмой победы в сезоне. Британец удовлетворился вторым местом, а дополнил подиум его соотечественник Хэмилтон. Далее в очковой зоне расположились Расселл, Леклер ("Феррари"), Сайнс, пилот "Макларена" Пиастри, Перес из "Ред Булла" и дуэт гонщиков "Альпин" – Гасли и Окон.

Классификация Гран-при Испании-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Ландо Норрис (+2.219)
  3. Льюис Хэмилтон (+17.790)

К слову, ранее "Альпин" вернул легендарного Бриаторе в Формулу-1.

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Формула-1