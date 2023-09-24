Ферстаппен победой на Гран-при Японии принес "Ред Буллу" Кубок конструкторов

На старте лидер сезона оказался под прессингом двух пилотов "Макларена". Впрочем, опередить нидерландца на первых метрах дистанции Пиастри и Норрис не смогли. Зато обменялись позициями в пользу последнего.

Главным же героем старта гран-при стал Алонсо, с десятого места поднявшийся на 6-е. Тем не менее, стартовые достижения немного нивелировал сейфти-кар из-за ряда инцидентов, в частности спровоцированного пилотом "Альфа Ромео" Чжоу контакта. Течение событий на трассе успокоилось вплоть до волны пит-стопов.

Сыграть стратегически попробовал Расселл из "Мерседеса". Он растянул первый отрезок, чтобы посетить боксы только однажды против двух визитов у остальных конкурентов. И после второй волны пит-стопов в районе 35-39 кругов британец действительно оказался в борьбе за подиум. Однако удержаться там не смог.

Сначала Расселла обошли оба "Макларена". Далее с ним разобрался Леклер из "Феррари" и партнер по команде Хэмилтон. Окончательно провалился план на 50-м круге, когда британский пилот отдал позицию Сайнсу ("Феррари"). В конце концов, Расселл вынужден был удовлетвориться 7-м местом.

Зато Ферстаппен финишировал в гордом одиночестве первым. Очередная победа нидерландца с самым быстрым кругом позволила "Ред Буллу" досрочно завоевать Кубок конструкторов. Даже со сходом Переса австрийская конюшня стала недосягаемой для всех конкурентов.

Классификация Гран-при Японии-2023: