Ферстаппен получил неожиданного претендента в партнеры на следующий сезон Формулы-1

"Ред Булл" рассмотрит вариант с приглашением в конюшню пилота "Астон Мартина" Фернандо Алонсо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на F1-Insider.com.
42-летний гонщик может оказаться в болиде австрийской команды в сезоне-2025. Переговоры с испанцем якобы находятся на продвинутой стадии.
Идея пригласить Алонсо принадлежит руководителю конюшни Кристиану Хорнеру. По его мнению, опытный пилот станет отличной заменой мексиканцу Пересу. Контракт последнего с "Ред Буллом" действует до конца текущего года.
Хорнер давно мечтал поработать с Алонсо. Функционер пытался пригласить испанского гонщика в команду в 2013 году, но тогда не смог убедить остальной менеджмент в целесообразности подписания двукратного чемпиона мира. Теперь же британец заручился поддержкой владельца контрольного пакета акций "Ред Булла" Чалерма Ювидьи.
В прошлом году Алонсо финишировал на 4-й строчке в общем зачете пилотов, набрав за рулем "Астон Мартина" 206 очков. В новом сезоне пиренеец набрал 16 пунктов. Лучший финиш – 5-е место на Гран-при Саудовской Аравии, а после Гран-при Австралии Алонсо был оштрафован на 20 секунд из-за аварии Расселла.
К слову, испанец Сайнс одержал первую победу в сезоне-2024 для "Феррари".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.