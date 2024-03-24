Алонсо получил наказание за аварию "Мерседеса": как изменился протокол Гран-при Австралии
Пилот "Астон Мартина" Фернандо Алонсо наказан за инцидент, приведший к вылету гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла с трассы "Альберт-Парк".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт чемпионата.
42-летний испанец спровоцировал аварию, обусловившую досрочное завершение гонки для конкурента из Соединенного Королевства. Эпизод произошел на последнем круге Гран-при Австралии.
Расселл приблизился к Алонсо и собирался атаковать в борьбе за 6-е место на финише. Впрочем, оказался в отбойнике и не принес "Мерседесу" ни одного очка. На первый взгляд британец банально не рассчитал силы, ошибся и вылетел с трассы. Однако стюарды решили подробнее изучить инцидент.
Дирекция гонки заслушала обоих пилотов и проверила данные с болидов. Выяснилось, что Алонсо затормозил гораздо раньше, чем на всех предыдущих кругах, и получил обвинения в опасном поведении на трассе. К финальному времени ветерана прибавили 20 секунд.
Как следствие произошли изменения в финальном протоколе гран-при. На 6-е место поднялся Стролл ("Астон Мартин"), Цунода из РБ стал седьмым, а тем временем Алонсо "просел" на 8-е место. Замкнули топ-10 пилоты "Хааса" Хюлькенберг и Магнуссен.
К слову, испанец Сайнс одержал первую победу в сезоне-2024 для "Феррари".
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