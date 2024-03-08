ua en ru
Пт, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ферстаппен на классе выиграл квалификацию в Саудовской Аравии

Джедда, Пятница 08 марта 2024 20:24
UA EN RU
Ферстаппен на классе выиграл квалификацию в Саудовской Аравии Фото: Макс Ферстаппен не имел равных в заезде (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен победил в квалификационных заездах на автодроме "Джедда Корниш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Действующий чемпион мира проехал самый быстрый круг в финале квалификации. В третьем сегменте он показал время 1:27.472 минуты.

В первой части квалификации из борьбы выбыли гонщик "Кик Заубер" Чжоу, Сарджент из "Уильямса", пилоты "Альпин" Гасли и Окон, а также Боттас ("Кик Заубер"). Во втором же сегменте прекратили выступления Хюлькенберг из "Хааса", гонщик РБ Даниэль Риккардо, пилот "Хааса" Магнуссен, Албон ("Уильямс") и резревный гонщик "Феррари" Берман.

Ферстаппен в третьей части заезда с первой попытки показал недостижимое для других время. Во второй попытке пилот "Феррари" Леклер сумел разбить дуэт "Ред Булла" на первой линии, отправив Переса во второй ряд на стартовой решетке. Компанию мексиканцу там составит Алонсо ("Астон Мартин").

Гран-при Саудовской Аравии состоится в субботу, 9 марта. Старт назначен на 19:00 по киевскому времени. Продолжительность – 50 кругов.

К слову, ранее "Феррари" вынужденно заменила Сайнса британцем Берманом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Кабмин утвердил документы, которые позволят получить 6 млрд евро от Евросоюза
Кабмин утвердил документы, которые позволят получить 6 млрд евро от Евросоюза
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США