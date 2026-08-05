Ferrexpo приостановила производство руды в Украине из-за атак россиян

"Угроза атак в районе украинских портов и вокруг них существенно ограничила экспортные логистические маршруты группы через Черное море. В этой связи, а также для сохранения оборотного капитала компания приняла решение временно приостановить производство железорудной продукции на своих горнодобывающих и окаточных предприятиях в Украине", - говорится в заявлении.

В настоящее время компания продолжает выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами, отгружая продукцию из существующих складских запасов. Однако восстановление полноценного производства полностью зависит от привлечения дополнительного оборотного капитала.

При отсутствии новых инвестиций и дополнительного финансирования денежного резерва компании хватит лишь до середины сентября 2026 года.

Спасение подбитого судна с грузом

В компании также рассказали детали инцидента с гражданским судном, которое обстреляла Россия при транспортировке окатков Ferrexpo. Повреждённый дрейфующий в море корабль успешно разыскали и вывели из опасной зоны боевых действий.

Судно транспортируют на буксире в один из ближайших портов в Черном море для проведения технического осмотра и оценки состояния груза.

Глава правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус ранее отмечал, что стоимость этого груза составляет 5-6 млн долларов. Также существовал серьезный риск потери судна из-за возможного дрейфования в сторону временно оккупированного Крыма.

Падение объемов производства

Военные действия и логистические препятствия существенно отразились на операционных показателях горного гиганта. В январе-июне 2026 года Ferrexpo произвела 1,38 млн тонн окатков, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом во втором квартале компании удалось временно нарастить выпуск на 64% по отношению к первому кварталу (до 860,2 тыс. тонн). В целом по итогам 2025 года производство окатков сократилось на 47% и составило 3,22 млн тонн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с основными активами в Украине. Группе принадлежит 100% акций ЧАО "Полтавский ГОК", 100% ООО "Еристовский ГОК" и 99,9% ООО "Билановский ГОК".