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Ферстаппен за машиной безопасности выиграл Гран-при Австралии с тремя рестартами

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Мельбурн, Воскресенье 02 апреля 2023 10:42
Ферстаппен за машиной безопасности выиграл Гран-при Австралии с тремя рестартами Фото: Макс Ферстаппен большую часть гонки провел наедине (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Второй победой пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена в сезоне-2023 Формулы-1 завершились 58 кругов гонки в Мельбурне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На старте классно среагировали пилоты "Мерседеса" – Расселл и Хэмилтон на первых сотнях метров обошли выигравшего квалификацию Ферстаппена. Впрочем, позади Стролл ("Астон Мартин") выбил пилота "Феррари" Леклера, так что на трассе появился автомобиль безопасности.

В этот момент пилоты из нижней части пелотона уехали за резиной "хард", чтобы обезопасить себя от пит-стопов до конца гонки. После непродолжительного соревновательного периода на 7-м круге сейфти-кар снова вынужден был уехать, поскольку Албон опасно вылетел в гравий и и изрядно загрязнил траекторию.

На в раз за "хардом" поехал лидер гонки Расселл и пилот "Феррари" Сайнс. Оба прогадали – директор гран-при приказал вывесить красный флаг и остановил гонку. Теперь гонщиков ждал рестарт, а заменить резину все смогли "бесплатно".

Спустя несколько кругов после нового старта Ферстаппен легко обошел Хэмилтона и начал наращивать преимущество во главе пелотона. Позади же обострилась борьба за подиум, на который во второй половине гонки с британцем начали претендовать Алонсо ("Астон Мартин"), Сайнс и Гасли из "Альпин". Расселл же выбыл из-за проблем с двигателем.

Добавил интриги на финише пилот "Хааса" Магнуссен. После контакта со стеной заднее колесо и обломки болида датчанина оказалось посреди трассы, так что дирекция гонки во второй раз вывесила красный флаг и устроила рестарт на два финальных круга. Он обернулся хаосом после дуэта лидеров: Сайнс выбил Алонсо, Окон въехал в партнера по команде Гасли, а Перес просто "проверил" высоту травы.

Волевым решением стюардов пилотам вернули места перед рестартом. Это, однако, не обрадовало "Альпин", потерявшую оба болида. Сайнс же за аварию с Алонсо получил 5 секунд штрафа.

В конце концов Ферстаппен выиграл гонку в сопровождении сейфти-кара, а Хэмилтон с Алонсо дополнили подиум. В топ-10 попали Стролл, Перес с самым быстрым кругом, Норрис ("Макларен"), гонщик "Хааса" Хюлькенберг, пилот "Макларена" Пиастри, Чжоу из "Альфа Ромео" и Цунода ("Альфа Таури").

Классификация Гран-при Австралии-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюис Хэмилтон (+0.179)
  3. Фернандо Алонсо (+0.769)

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