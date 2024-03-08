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"Феррари" экстренно заменила пилота посреди Гран-при Саудовской Аравии: что произошло

Фото: Оливер Берман будет пилотировать болид Карлоса Сайнса (facebook.com/formula2)
Автор: Антон Федорцив

Конюшня Формулы-1 "Феррари" перед квалификацией в аравийской Джедде вынужденно заменила основного гонщика команды Карлоса Сайнса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Скудерии.

29-летний испанец пропустит второй этап нынешнего сезона. После жалоб на боль врачи диагностировали у него аппендицит.

Вместо Сайнса цвета "Феррари" будет защищать Оливер Берман. Британец приехал в Джедду в составе команды Формулы-2 "Према". Он входит в Академию Скудерии, а в прошлом году дважды попробовал себя на уровне F1 в роли тест-пилота команды "Хаас".

18-летний Берман в сезоне-2024 получил статус резервного гонщика обеих команд. За рулем "Феррари" он дебютирует на третьей свободной практике Гран-при Саудовской Аравии. В то же время британский пилот пропустит этап чемпионата Формулы-2.

Сайнс начал новый сезон с подиума в Бахрейне. Испанский гонщик финишировал третьим на автодроме "Сахир" после пилотов "Ред Булл" Ферстаппена и Переса. Другой пилот Скудерии – Шарль Леклер – добрался до финиша четвертым.

К слову, ранее Ферстаппен оформил пятый Grand Slam под эгидой Формулы-1.

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