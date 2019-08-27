Фермери вийшли на мітинг проти монополізації ринку міндобрив

У Києві 27 серпня під будівлей Кабінету міністрів кілька десятків фермерів вийшли на мітинг проти монополізації ринку мінеральних добрив в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Главком".

Протестуючі використовували маски Дмитра Фірташа і першого-віце-прем'єра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Фермери влаштували театралізовані "проводи" Кубіва на пенсію і закликали Кабмін не йти на поводу у Фірташа і не забороняти імпорт мінеральних добрив в Україні.

За даними "Главкому", раніше під керівництвом Кубіва відбулося засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, на якому було вирішено провести спеціальне розслідування імпорту в Україну мінеральних добрив, що містять азот, фосфор і калій. Як антидемпінговий захід уряд може заборонити імпорт добрив, тим самим "легалізувати" монопольне становище підприємств олігарха Дмитра Фірташа, попереджають активісти. Фермери побоюються, що таке рішення можуть "провести" напередодні відставки уряду.

Як розповів голова громадського об'єднання аграріїв і фермерів "Агро-продовольча рада" Іван Слободяник, через "монополію" заводів Фірташа ціни на добрива в Україні вище, ніж в Литві на 30%. Українські виробники експортують добрива на чверть дешевше, ніж продають на внутрішньому ринку.

"Останнім часом до нас почали заходити якісні і дешевші білоруські, турецькі, грузинські, литовські добрива. Але комісія може закрити імпорт. Це призведе до того, що аграрії не зможуть нормально підготуватися до зими і посівна виявиться під загрозою зриву, бо сума витрат на добрива буде зовсім інша", - сказав Слободяник.