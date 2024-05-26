Фермеры на освобожденных территориях могут получить компенсации за разминирование

В Украине запущена процедура компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель для фермеров на деоккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию .

Отмечается, что недавно правительство приняло решение, предусматривающее компенсации для фермеров, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

Также это касается фермеров, которые только планируют начать разминирование собственных сельскохозяйственных участков или на которых работают как арендаторы.

Детали о компенсации

В ведомстве объяснили, что государство будет компенсировать 80% стоимости разминирования. Право на соответствующую компенсацию обладают сельскохозяйственными производителями, земли которых находятся на деоккупированной территории вне зоны боевых действий.

Факт загрязнения таких участков взрывоопасных предметов должен быть подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования, проведенного сертифицированным оператором противоминной деятельности.

Фермеры, земли которых операторы очистили с 24 февраля 2022 по 15 апреля 2024 года, уже могут подавать заявки.

Куда следует обращаться

Фермерам необходимо заполнить заявку на получение компенсации и отправить ее по электронному адресу Центра гуманитарного разминирования - compensation@uachd.org. Также нужно добавить копии документов, подтверждающих факт разминирования, а именно:

договор о предоставлении услуг по разминированию;

акта оказанных услуг;

документ, подтверждающий осуществление расчетов за предоставленные услуги.

Центр гуманитарного разминирования проверит документы, составит список отвечающих требованиям фермеров и передаст документы на рассмотрение Комиссии при Минэкономики, которая примет финальное решение.

Как рассчитывается стоимость разминирования

В Минреинтеграции написали, что фермеры, которые планируют разминирование земель, на которых работают, могут подавать заявки и сопроводительные документы на компенсацию через Государственный аграрный реестр.

Стоимость разминирования будет определяться на открытых торгах по системе Prozorro. Компенсация будет предоставляться только раз в один загрязненный участок.

На компенсации по разминированию земель сельскохозяйственного назначения в бюджете на 2024 год заложено 3 миллиарда гривен.