Феномен Авакова: чи відправлять у відставку главу МВС

"Ми їх навіть не запам'ятовуємо, все одно скоро нових будемо призначати", – так упродовж останніх кількох місяців напівжартома відгукувалися про членів Кабміну багато депутатів від "Слуги народу" в розмовах з РБК-Україна.

В уряді відбувається постійна плинність кадрів, а перспективи його тривалої роботи досить туманні. Особливо після того, як Верховна рада 18 червня вдруге відмовилася схвалити програму дій Кабміну, тим самим позбавивши його річного імунітету від відставки.

І Кабмін Олексія Гончарука, і Кабмін Дениса Шмигаля – це в першу чергу уряди самого Володимира Зеленського. Саме президент, принаймні, в очах виборців, несе відповідальність за провали і отримує бонуси від успіхів. І судячи з політичного стилю президента, наступний Кабмін, коли б він не був призначений, знову може стати "урядом Зеленського".

На тлі швидко змінюваних прізвищ міністрів різко виділяється постать глави МВС Арсена Авакова. Він працює в Кабміні вже з другим президентом і четвертим поспіль прем'єр-міністром. По суті, Аваков – єдиний топ-чиновник часів Петра Порошенка, який зберіг свою владу і вплив вже при Зеленскому.

Секрет успіху

"Аваков не те що знаходить спільну мову з президентами, він, швидше, знаходить самих президентів", – сказав РБК-Україна співрозмовник в оточенні глави держави. За його словами, зберегти свої позиції після торішньго перезавантаження влади Авакову допомогли кілька факторів.

Це і його роль під час президентських виборів, коли він припиняв спроби скупки голосів з боку основних конкурентів Зеленського і давав "зеленій" команді корисні поради. І давня, задовго до виборів, позитивна історія стосунків з майбутнім президентом. І хороші відносини з помічником президента і одним з головних довірених осіб Зеленського Сергієм Шефіром.

Навіть забронювати партійний бренд "Слуга народу" з прицілом на майбутні вибори, коли до парламентської кампанії залишалося ще дуже далеко, як запевняє співрозмовник, порадив теж Аваков.

Незважаючи на це, призначення Авакова в уряд Гончарука наприкінці минулого літа не пройшло безпроблемно. Хоча тодішня монобільшість ще була абсолютно слухняною до волі Банкової.

Голові фракції СН Давиду Арахамії довелося підкреслювати, що перепризначення Авакова – лише тимчасовий захід, можливо, на півроку, а сам він залишається на посаді під персональну відповідальність Зеленського. Але поступово про "тимчасовий" статус глави МВС стали згадувати все менше.

"Чи потужний він міністр – так", – сказав про Авакова президент на своїй прес-конференції 20 травня. Кар'єрні перспективи Авакова він прямо пов'язав з розкриттям справи про вбивство Павла Шеремета. "Він почав цю справу і повинен довести її до кінця, до результату, щоб всі, хто вбив Шеремета, були покарані", – сказав Зеленський.

Але, виступаючи у Верховній раді 5 червня, Аваков навпаки, заявив, що його перебування на посаді з справою Шеремета не пов'язано. "Не треба політично спекулювати навколо цієї справи. Розслідування цієї справи дуже серйозне, воно ніяк не пов'язане з персоналіями, кар'єрами – моєю або інших чиновників і поліцейських", – запевнив Аваков.

Акції проти Авакова почастішали після трагедії в Кагарлику (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До того моменту на слуху були інші претензії до голови МВС. Буквально через кілька днів після прес-конференції Зеленського, де той позитивно відгукувався про міністра, сталося зґвалтування в райвідділі поліції Кагарлика. Це дало новий імпульс розмовам про фактично провалену реформу МВС в цілому та переатестацію поліцейських зокрема. А ще через кілька днів, 29 травня, серед білого дня сталася перестрілка в Броварах, пов'язана з переділом ринку автоперевезень.

Ці два епізоди серед інших вказані в пояснювальній записці до постанови про відставку Авакова, під якою підписалися понад півсотні нардепів. Там же перераховані і ряд інших звинувачень на адресу керівництва МВС: історія 2016 року в Кривому Озері, де наряд правоохоронців вбив місцевого жителя, що призвело до локального бунту; вбивство 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому рік тому тощо.

Крім ініціаторів збору підписів з фракції "Голос", за відставку Авакова підписалися і майже чотири десятки депутатів від "Слуги народу". Відповідна постанова пройшла профільний комітет і повинна бути включена до порядку денного парламентської сесії.

Але співрозмовник РБК-Україна в керівництві "Слуги народу" стверджує, що жодних шансів на відставку глави МВС через парламент поки немає, і дана постанова набере максимум 80 голосів в залі.

"Корупційні історії, на кшталт "справи рюкзаків", у нас хвилюють дуже небагатьох. Наших середньостатистичних мажоритарників можуть чіпляти хіба що виняткові випадки, на кшталт Кагарлика", – сказав співрозмовник.

За його словами, у пропрезидентській фракції до 15 людей активно виступають проти Авакова, ще людей 25 готові підтримати його відставку, якщо таке питання буде піднято, але не більше того.

При цьому в парламенті у Авакова є і своя група депутатів, втім не особливо значна. За інформацією видання, на нього орієнтуються до 15 депутатів з СН і приблизно половина членів групи "За майбутнє".

"Але треба розуміти, що Аваков своїми людьми не так прямолінійно керує, як, наприклад, Коломойський чи Павлюк (впливовий чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк, – ред.) Потрібні йому голосування він акуратніше обставляє, ніж вони", – говорить один з депутатів монобільшості.

Примітно, що результати діяльності голови МВС у президентській команді в цілому трактують зовсім по-іншому, ніж депутати та активісти, котрі вимагають відставки Авакова.

"Якщо не брати всі ці окремі гучні випадки, то з керованістю такою складною системою, як МВС, все цілком нормально. Розкриваність злочинів зростає, тобто на побутовому рівні все працює", – пояснив співрозмовник видання в оточенні Зеленського.

При цьому, згідно з даними квітневого опитування Центру Разумкова, баланс довіри-недовіри до поліції знаходиться на рівні мінус 19,9%. А особисто у Арсена Авакова – мінус 53,7%, що дає йому третє місце в антирейтингу українських політиків одразу після Петра Порошенка і Юлії Тимошенко. Але в питанні глави МВС Банкова поки не настільки чутлива до соціологічних даних, як зазвичай.

Кандидат на заміну

На думку високопоставленого співрозмовника РБК-Україна, за поточним загостренням ситуації довкола Авакова може стояти особисто Зеленський, який нібито відчув небезпеку від зростаючого впливу міністра. Але цю версію категорично спростовують і в оточенні президента, і в оточенні самого Авакова.

"Подивіться на рівень підтримки президента. З таким рейтингом ніхто проти нього не піде. Якщо Зеленський скаже, Аваков відразу ж напише заяву", – сказав політик, добре знайомий з главою МВС.

За інформацією видання, в розпал "антиаваківських" акцій приблизно два з гаком тижні тому в розмові з Зеленським глава МВС нібито говорив, що готовий добровільно піти у відставку, але президент не погодився. РБК-Україна звернулася за коментарями з цього та інших питань до прес-секретаря Арсена Авакова, але на момент публікації відповіді не отримала.

"Аваков не буде упиратися, шукати голоси в залі і так далі. Навпаки, він все так грамотно обставить, що, по-перше, сам запропонує свого наступника з числа зрозумілих йому людей, по-друге, ми йому ще й зобов'язані лишимось", – говорять в оточенні самого президента.

Незважаючи на зміну президента і прем'єрів, Авакову вдається зберігати і нарощувати свою політичну вагу (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Питання наступника Авакова на посаді дійсно актуальне. За інформацією видання, його на закритих нарадах періодично піднімає і сам міністр. І його прихильники, і керівництво "Слуги народу" в якості чи не найголовнішого аргументу на користь того, що Аваков має залишитися на посту, кажуть: крім Авакова, з такою махіною, як МВС, нібито ніхто не впорається. А численні критики міністра за всі останні місяці так і не змогли запропонувати свого кандидата на цей пост, кажуть в СН.

"Президент сказав, що якщо будуть конкретні кандидатури на міністра внутрішніх справ або у фракції будуть незадоволені Аваковим більше, ніж окремі депутати, то питання про його відставку може розглядатися", – заявила заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук 18 червня. За її словами, якщо дві третіх пропрезидентської фракції будуть незадоволені якимось міністром, то тоді постане питання про відставку такого чиновника.

"На тлі дуже мізерного кадрового меню Аваков – це смачний стейк, а всі інші, як якась картопля. Можливі кандидати або люстровані, або "зашкварені", або СЕО великих компаній, і це МВС їм взагалі не потрібно, їм і так добре. При цьому сам Аваков, по суті, повноцінний олігарх, йому б ще свій потужний канал, і він не сильно відрізнявся б від того ж Ахметова чи Коломойського", – міркує співрозмовник в керівництві СН.

Ще один важливий аспект – наближення місцевих виборів. На даний момент перспективи президентської партії, особливо у великих містах, виглядають досить ризиковано. В СН розраховують, що поліція зможе знову припиняти популярні схеми підкупу виборців, зокрема, якщо буде підвищено відповідальність за "сітки", і притягати до відповідальності можна буде не тільки пересічних штабістів, але і "десятників" з "бригадирами".

Теоретично, в разі провалу СН на виборах, допомога з боку глави МВС владі теж може знадобитися, якщо новообрані мери відчують її слабкість і почнуть здійснювати демарші, як мер Черкас на початку травня, тільки в більших масштабах. Принаймні, у високих кабінетах подібного роду розмови вже ведуться.

"Зараз Аваков для Зеленського як громовідвід. А якщо його поміняти, то наступний міністр буде вже повністю "міністром Зеленського". І саме Зеленському доведеться вигрібати за всі скандальні історії", – сказав виданню співрозмовник в оточенні глави МВС.

Таким чином, поки що Аваков у своєму кріслі начебто може почувати себе досить впевнено, принаймні, до місцевих виборів. В той же час все залежить персонально від позиції Зеленського. "Політичне рішення може бути ухвалене в будь-який момент", – сказав співрозмовник в його оточенні.