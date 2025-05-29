"Феникс" против "Жителя": украинские дроны уничтожили ключевой российский комплекс РЭБ

Потери России в войне

Напомним, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 980 тысяч единиц живой силы. Заметим, что только за минувшие сутки потери врага составили более тысячи военных. Также Силы обороны поразили:

одну боевую бронированную машину;

31 артиллерийскую систему и не только.

Заметим, что ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, какая ситуация на фронте 29 мая.

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