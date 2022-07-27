"Фенербахче" – "Динамо": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

"Фенербахче" – "Динамо"

27 липня, 20:00, Стамбул, "Шюкрю Сараджоглу", трансляція на 2+2 та setantasports.com

На перший за майже 8 місяців офіційний матч "Динамо" чекали з пересторогою. "Біло-синім" на старті шляху трапився солідний суперник, який влітку ще й запросив статусного тренера. Та на ділі Жорже Жезуш і його підопічні виявилися не такими вже небезпечними.

Так, за більшістю статистичних показників "динамівці" були гіршими за "Фенербахче". Проте, лише б дещиці фарту для Бєсєдіна чи Вербіча, і на турецькі береги вітчизняний гранд поїхав би з домашньою перемогою в активі. "Жовті канарки" змарнували свої нагоди, але загалом нічого екстраординарного не продемонстрували.

З таким суперником "Динамо" навіть у нинішньому стані може грати на перемогу. Недарма Мірча Луческу після першого поєдинку запевнив, що в Стамбулі його хлопці гратимуть гостріше. Імовірно, будуть і кадрові зміни. Той же Вербіч помітно здав і цілком може віддати місце в старті юному Ванату.

Натомість Жезуш, вочевидь, намагатиметься змінити гру "Фенера" в атаці. Саме напад виявився слабкою ланкою стамбульців у Лодзі. Та й потуги португальського фахівця на трансферному ринку з купівлі атакувальних виконавців тепер виглядають обґрунтованими. Головне, щоб рецепт успіху Жезуш не знайшов до вечора середи.

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Травмовані: Кулач, Супряга – Сангаре, Азіз, Яндаш