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Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дія"

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

2023 год будет новой эрой развития приложения "Дія", которое начнет работать и для юридических лиц и станет superapp.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире подкаста "Закрыл раунд", выходящего при поддержке Favbet Tech.

"По моим ощущением, мы сделали 3-5% того, что можно сделать. Поэтому следующий [2023] год будет новой эрой развития "Дії". Вы как предприниматель сможете авторизоваться в "Дії", увидеть все данные по своему бизнесу и даже делегировать прямо в "Дії" конкретному сотруднику подачу документов или какие-то подписи в один клик. Но это только начало, и в следующем году у нас будет много революционных продуктов и функций в "Дії", связанных не с услугами, а с целыми отраслями", - отметил министр.

Федоров отметил, что и до войны его ведомство не было обычным государственным органом с департаментами и экспертами, а работало больше как современная продуктовая IT-компания.

"Сначала мы понимали для себя миссию, как вообще мотивировать себя работать в государстве. И этой миссией стало построить самое удобное государство в мире с точки зрения услуг. А потом декомпозировали ее на конкретные цели - услуги, интернет, цифровая экономика, цифровое образование, цифровые навыки. Мы так жили до вторжения, а после - начали реагировать на появляющиеся вызовы. Нужно "єВорог" запустить, чтобы собирать информацию о передвижении врага? Запустили. Нужно о поврежденном жилье? Запустили. Выплаты? Запустили", - рассказал министр.

По его словам, с началом войны Минцифры не изменило своей целей, просто появилось больше задач в рамках этих целей. Это, отметил министр, стало возможным благодаря эффективной структуре менеджмента, построенной за годы довоенной деятельности.

Технологический подкаст "Закрыл раунд" выходит при поддержке постоянного партнера Favbet Tech - украинской IT-компании и резидента "Дія.Сіті", который разрабатывает программное обеспечение для миллионов клиентов во всем мире, в том числе для международной компании Favbet.

Во время войны компания активно поддерживает Минцифры в инициативе развертывания IT-армии и уже организовала собственные кибервойска, регулярно атакующие цифровую инфраструктуру врага.

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Михаил ФедоровДия Сити