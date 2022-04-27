RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Федоров про ситуацію на кіберфронті: продовжуються напади, але ми постійно контратакуємо

Фото: віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські хакери, що відбивають атаки ворога у кіберпросторі, перейшли у контратаку. Їм вдається не тільки ефективно захищатися, а й працювати у відповідь.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вони зараз більше фокусуються на енергетичній сфері та критичній інфраструктурі. Але і вся наша боротьба націлена на захист у цих секторах та на контратаках", - розповів він.

Федоров констатує, що у ворога зараз ситуація непроста, оскільки українським кібербійцям вдається не лише захищатись, а й атакувати.

"Якщо до цього два роки ми захищалися, то зараз ми контратакуємо і вся кіберспільнота спрямована на пошук вразливостей, використання різних векторів атак на інфраструктуру РФ. Зараз уже точно не той час, коли вони могли просто сидіти та атакувати в односторонньому напрямку", - запевнив міністр цифрової трансформації.

Детальніше про кібервійну, дружніх хакерах та блокування правди про Україну в соцмережах - читайте в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло ФедоровКібератакаВійна в Україні