Федоров про ситуацію на кіберфронті: продовжуються напади, але ми постійно контратакуємо

Українські хакери, що відбивають атаки ворога у кіберпросторі, перейшли у контратаку. Їм вдається не тільки ефективно захищатися, а й працювати у відповідь.

"Вони зараз більше фокусуються на енергетичній сфері та критичній інфраструктурі. Але і вся наша боротьба націлена на захист у цих секторах та на контратаках", - розповів він.

Федоров констатує, що у ворога зараз ситуація непроста, оскільки українським кібербійцям вдається не лише захищатись, а й атакувати.

"Якщо до цього два роки ми захищалися, то зараз ми контратакуємо і вся кіберспільнота спрямована на пошук вразливостей, використання різних векторів атак на інфраструктуру РФ. Зараз уже точно не той час, коли вони могли просто сидіти та атакувати в односторонньому напрямку", - запевнив міністр цифрової трансформації.