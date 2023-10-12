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Федоров анонсировал новую услугу по продаже авто в "Дії"

Иллюстративное фото: "Дія" (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Бета-тестирование сервиса по покупке и продаже автомобиля будет запущено в мобильном приложении государственных услуг "Дія".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Международном экономическом форуме в Киеве.

"У нас много впереди революционных услуг. Сейчас у нас в бета-тесте возможность купить, продать автомобиль через "Дію". Без центра МВД, без "бегунков", которые за тысячи гривен предлагают купить место в очереди. Возможность в несколько кликов продать, купить автомобиль у "Дії", - сказал Федоров.

Следует отметить, что в начале октября этого года в Украине значительно увеличился спрос на рынке новых легковых автомобилей. С января по сентябрь 2023 года украинцы приобрели почти 44 тысяч новых легковых авто, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в сентябре было приобретено 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. По отношению к сентябрю 2022 года спрос на новые легковушки вырос на 67%.

Новые услуги в "Дії"

Ранее РБК-Украина рассказывала, как оформить пособие по безработице из-за "Дії".

Также недавно стало известно, что место регистрации снова можно изменить в приложении "Дія". Однако эта услуга доступна не всем украинцам.

Все детали очередного теракта российских кафиров можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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Михаил ФедоровДія