Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта

Комитет Верховной рады всю неделю прорабатывает более 4 тысяч поправок, которые народные депутаты внесли в законопроект о мобилизации. В первом чтении парламент одобрил его 7 февраля, однако в этой редакции все равно было немало дискуссионных норм. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина рассказал, как планируют изменить законопроект ко второму чтению и что будет с самыми дискуссионными его нормами.

– Расскажите, как проходит рассмотрение законопроекта о мобилизации ко второму чтению, учитывая такое количество поправок в комитете?

– В документ внесли более 4 тысяч поправок. Кстати, в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке по меньшей мере с начала полномасштабного вторжения еще не было такого количества поправок. Поэтому было принято решение все однотипные законодательные поправки разбить на группы. И в результате из более чем 4 тысяч поправок мы получили 16 блоков из ключевых вещей, которые народные депутаты предлагали нам изменить, выложить в другой редакции и т.д.

Это, во-первых, касается ограничения конституционных прав и свобод, что было самым дискуссионным из всех норм этого законопроекта. Речь идет об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, об ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках.

Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нет нужды. В Законе Украины об утверждении Указа Президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так.

Относительно ограничения права физического лица в управлении транспортным средством: если человек не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д. – мы пришли к консенсусу, что в том или ином варианте это ограничение может остаться в законопроекте. Что касается блокирования средств на счетах, денежных активов и т.д. – мы в комитета эту норму отклонили.

Другой ключевой момент касается электронного кабинета призывника и возможности оповещения в электронном формате о необходимости явиться в ТЦК и СП. Это фактически альтернатива электронным повесткам – мы от этого тоже отказались, оно не нашло поддержки в комитете. Мы оставили возможность регистрации в электронном кабинете как право, а не обязанность. И также оставили возможность, прежде всего лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда. А это может касаться и студентов, которые учатся за границей, о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.

Еще один важный блок – полномочия органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в мобилизационных мероприятиях. Здесь мы все пришли к согласию, что необходимо уточнить полномочия соответствующих субъектов, потому что на сегодняшний день ТЦК и СП фактически остались один на один с необходимостью осуществлять все мобилизационные мероприятия. В то время как в действующих законах предусмотрено, что целый ряд субъектов принимает участие в обеспечении мобилизации. Но они, учитывая разные причины и нечеткость законодательных норм, этого не делали или избегали.

Поэтому мы пришли к согласию, что и органы государственной власти, и органы местного самоуправления, и военные администрации, и предприятия, и органы социальной защиты, образовательные и другие учреждения и организации совместными усилиями будут обеспечивать мобилизационные процессы, содействовать, помогать, участвовать в разных формах – это точно останется в новом законе.

Рассмотрение всех этих норм проходит при участии субъектов, соответствующих министерств, к которым относится тот или иной блок – Нацполиции, МВД, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, по вопросам ветеранов и т.д.

Один из блоков также касался полномочий полиции. Мы решили, что представители полиции по обращению ТЦК и СП принимают участие в уведомлении граждан и в их присутствии представители ТЦК и СП могут вручать повестки для того, чтобы не допускать каких-либо неправомерных действий в адрес работников ТЦК и СП. Следующее – все полицейские должны перейти из специального учета на общий военный учет, но одновременно все полицейские 100% подлежат бронированию – то есть, они не могут быть призваны во время мобилизации.

Кроме того, в период действия военного положения, полицейские и представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки вправе требовать у лиц в возрасте от 18 до 60 лет предъявить вместе с документом, удостоверяющим личность, военно-учетный документ, который они будут обязаны иметь при себе во время действия правового режима военного положения. А полицейские и представители ТЦК и СП будут иметь право фиксировать это на средства видеофиксации.

И таких ключевых блоков всего 16.

– А на какой стадии обработка этих всех поправок в комитете и когда комитет будет готов передать его на рассмотрение Рады?

– Комитет прошел все 16 блоков. Мы работали четыре дня, с понедельника по четверг включительно. Сейчас я пришел с заседания комитета, на котором мы финализировали и рассмотрели переходные и заключительные положения законопроекта. Далее, на основании концептуальных вещей, которые мы рассмотрели и поддержали или не поддержали в этих блоках, секретариат комитета сформирует сравнительную таблицу с законодательными предложениями, объединенными в эти 16 блоков. Тогда мы сможем быстрее отклонить или одобрить те или иные поправки.

Если говорить о сроках, то ориентировочно в следующий понедельник, 4 марта, секретариат должен подготовить сравнительную таблицу этого законопроекта. И далее, начиная с 5-6 марта мы сможем приступить к постатейному обсуждению и к принятию или отклонению этих законодательных поправок при участии наших коллег, которые их подавали.

Оптимистично – комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистически – до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта мы имеем все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении.

– Вы упомянули, что одна из самых дискуссионных норм – это ограничение прав военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации. Выходит, что арест банковских счетов и ценностей, по принятию суда, комитет отверг.

– Предварительно не поддержал, но дальше будем еще дискутировать. Однако это вряд ли пройдет. Кроме того, для меня лично как для специалиста в области права, очень сомнительным является избрание юрисдикции. В версии первого чтения предполагается, что это должен осуществлять административный суд в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства. Но административные суды создавались для защиты прав граждан от неправомерных действий или решений органов публичной власти. То есть теоретически такие ограничения прав человека могут быть применены, но в порядке гражданского судопроизводства, поскольку речь идет об ограничении гражданской дееспособности. Но концептуально комитет этого не поддержал, поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона.

– Ограничения на выезд за границу – в комитете решили, что нет смысла это дополнительно прописывать, ведь уже регулируется действующим законодательством. А что касается ограничения прав на управление автомобилем – это останется?

– Эту норму комитет поддержал. Но это еще будет решаться при окончательном рассмотрении законодательных поправок.

Кроме того, возможно, вырастут существующие штрафы за уклонение от мобилизации. Но это уже вопрос в правоохранительный комитет, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке. И это уже будет в комплексе, уже после того, как мы выйдем на финальный вариант этого законопроекта.

– Когда человеку угрожают все эти санкции? Это после игнорирования одной повестки или нескольких?

– Конкретно этот вопрос уже будет рассматриваться, когда мы будем проходить законодательные поправки, и тогда мы будем приходить к какому-то консенсусу. Сейчас преждевременно об этом говорить.

– Вы также сказали, что регистрацию в электронном кабинете фактически вы решили сделать добровольной. Какими будут способы вручения повестки, кроме отправки ее в электронном кабинете тем, кто там зарегистрирован?

– Все остальные способы остаются теми же. В бумажном виде, вручение под видеофиксацию или другими путями при условии фиксации, что человек ее получил.

– Как это будет работать для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами и находятся за границей? Они тоже будут как-то получать повестки?

– Механизма, как это делать, сейчас нет. Кроме того, в комитете мы предварительно отклонили норму о том, чтобы запретить для них предоставление консульских услуг, если у них нет военно-учетных документов. Однако таким лицам мы предоставляем возможность посредством средств либо телефонной связи, либо через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные.

– Что будет с отсрочкой для аспирантов? Я так понимаю, что в комитете дискутировали о праве на отсрочку от призыва для аспирантов на контрактной форме.

– Это вторая из тех норм законопроекта, по которой поступило больше всего поправок. На первом месте – нормы об отсрочке для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью. И ко мне, и к моим коллегам поступали многочисленные обращения по этому вопросу. Безусловно, не может быть разделения на граждан, обучающихся в аспирантуре за средства физических лиц, и обучающихся в аспирантуре за средства государственного бюджета. Это неконституционно и нарушает принцип равенства. Поэтому мы убрали это разделение – все аспиранты будут иметь право на отсрочку независимо от формы обучения.

А дальше Министерство образования будет разрабатывать механизмы, в том числе путем введения соответствующих экзаменов, чтобы лица, не имеющие реального намерения приобретать научную степень, заниматься наукой и не имеющие соответствующих знаний, не злоупотребляли этим правом при поступлении в аспирантуру. Причем независимо – на средства физических лиц или на средства государственного бюджета.

– Будет ли предусмотрена мобилизация осужденных?

– Мы предполагаем, чтобы осужденные, получившие наказание без реального отбытия его в местах пенитенциарной системы (либо осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, либо условно осужденные, физически находящиеся на свободе), могут быть мобилизованы, они также будут взяты на военный учет.

Другая категория – лица, находящиеся в местах лишения свободы, за исключением лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее сенситивных преступлений. Эти категории с учетом указанных исключений смогут поступить на военную службу во время мобилизации в военное время с их согласия, если они изъявят желание – мы предоставим им такую возможность.

– Что будет с демобилизацией?

– Этот вопрос мы оставили для рассмотрения в режиме закрытого заседания комитета, потому что его нужно будет рассматривать с участием представителей сектора безопасности и обороны. Концептуально есть согласие, что необходимо определить четкие сроки службы и возможность демобилизации. Есть консенсус, что это возможно после 36 месяцев. А конкретные сроки, детали и механизм мы еще будем обсуждать – это касается участия в боевых действиях, выполнения боевых распоряжений или обязанностей по несению военной службы в тылу и т.д. 36 месяцев – это тот ориентир, к которому мы сейчас консенсусно склоняемся.

– А что будет с бронированием? Будет ли оно предусматриваться не только для госслужащих, работников Нацполиции и ОПК?

– Конечно, бронирование будет и для других сфер. Мы также вчера обсуждали это при участии заместителя министра экономики. Мы пришли к консенсусу, что бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере критическая для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения. Но это будет подробно определяться постановлением Кабинета министров.

Мы же в законопроекте определяем только то, что в органах государственной власти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители этих органов. Что касается госслужащих категорий Б и В – среди них может быть забронировано до 50% военнообязанных. Также мы согласились, что в органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службе судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными. А в отношении судей, прокуроров – для них следует сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной системы.

– В документе было предусмотрено введение базовой военной подготовки для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет. Как это будет работать?

– Это сохраняется однозначно, поскольку срочная военная служба будет отменена. Есть много составляющих этой базовой военной подготовки. Во-первых, ее можно будет пройти в вузах. Если человек учится в ВУЗе, то он в течение 4-5 лет обучение сможет самостоятельно выбрать, когда пройти эту базовую военную подготовку. Она продлится в течение пяти месяцев в мирное время и в течение трех месяцев в военное время.

Также было согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно даже и судьи, должны пройти базовую военную подготовку. То есть мы идем к тому, что все население при наличии такого соседа как Россия должно быть готово к защите Родины.

Для тех граждан, которые не учатся в высших учебных заведениях или не получают последовательное образование – для них будет базовая военная служба, которая также продлится такой же срок.

Детали еще будем выписывать, потому что, например, шла дискуссия – "до пяти месяцев" – это пять месяцев обязательно или это может быть один месяц. Было мое предложение, чтобы прописать базовую военную подготовку на срок от 150 до 160 дней. Концептуально было принято, что граждане 18-25 лет обязаны будут либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку. Если они не прошли – то по достижении 25 лет они могут быть призваны на учебное военное собрание и получить статус военнообязанного.

– А военная кафедра?

– Военная кафедра будет засчитываться в базовую военную подготовку.

– В редакции, проголосованной за основу, заключительными и переходными положениями устанавливаются нормы по пересмотру ограниченно пригодных граждан, а также новая проверка на непригодность к военной службе людей, которые после 24 февраля 2022 года получили инвалидность II и III (кроме тех, кто получил их в результате участия в войне). Что с этими нормами?

– Мы сегодня приняли решение, что все граждане, впервые получившие инвалидность (предварительно) II и III группы с начала широкомасштабной войны, или признанные ограниченно годными (в возрасте от 18 до 60 лет) к военной службе, должны пройти пересмотр соответственно в МСЭК или ВЛК. Они должны подтвердить пригодность или непригодность к военной службе.

Но сегодня также звучали замечания, что могут быть случаи, когда человек с детства имеет инвалидность. И ее точно не нужно проверять снова, если он, например, глух от рождения. Но все эти детали мы будем прописывать на этапе согласования поправок.

После 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III группы очень возросло. И есть сомнения, получили ли все из них эту инвалидность в результате реальных травм или заболеваний.