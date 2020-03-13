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Федерація роботодавців просить ветувати закон "про податковий терор"

Новини » Політика     13.03.2020 - 16:05
Федерація роботодавців просить ветувати закон "про податковий терор"
Фото: Дмитро Олійник (facebook.com)

Закон №1210 є "потенційно корупціогенним" і "несе ризики для державного бюджету та економічного розвитку України"

Федерації роботодавців України під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у четвер, 12 березня, закликали уряд ветувати закон №1210. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

"Якщо підсумувати, про що говорили та які рекомендації були почуті. В першу чергу, слід терміново дати сигнал суспільству, бізнесу та роботодавцям, що уряд чує та розуміє складність ситуації. І передовсім, ветувати закон №1210 - не на часі цей закон", - написав Олійник.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців вже зверталася до президента України з проханням ветувати закон №1210.

"Федерація роботодавців України закликає президента України Володимира Зеленського скористатися своїм право вето до цього закону", - наголосили у Федерації, виділивши кілька ключових недоліків закону, серед яких є "потенційно корупціогенними" і такими що "несуть ризики для державного бюджету та економічного розвитку України в цілому".

"Насамперед йдеться про впровадження концепції "винної відповідальності" платників податків, за якою наявність чи відсутність вини при порушенні податкового законодавства буде визначатися податковим органом та у залежності від цього буде застосовуватись той чи інший розмір штрафу. Такі норми лише спровокують розквіт корупції у податкових органах", - впевнені у Федерації роботодавців.

Серед недоліків закону у Федерації також відмітили кардинальне (вдвічі) підвищення штрафних санкцій та запровадження нових штрафів - у т.ч. за несвоєчасне подання річної фінансової звітності.

Нагадаємо, що крім Федерації роботодавців України, категорично проти закону №1210 виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України - у т.ч. Європейська бізнес асоціація, Американська торгова палата, Український союз підприємців і промисловців.

Зокрема, у Європейській бізнес асоціації заявили, що закон №1210 “ставить під загрозу ведення діяльності сумлінними платниками податків, що негативно відіб’ється як на інвестиційному кліматі, так і на доходах бюджету". А в Раді підприємців при Кабінеті міністрів України закон №1210 назвали "податковим терором".

За підрахунками економістів, закон №1210 може коштувати Україні близько 1% ВВП країни, тобто близько 36-37 млрд грн. Закон вдарить по багатьох галузях - від металургії (підвищення ренти на залізну руду) до ІТ-сектора (запровадження 18% податку на прибуток ІТ-компаній за кордоном).

Утім, незважаючи на критику згаданих ініціатив з боку українського бізнесу та іноземних інвесторів, 16 січня 2020 року закон №1210 було прийнято в другому читанні і в цілому. 11 лютого закон було направлено на підпис президенту України.

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