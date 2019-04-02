Федерація футболу України дала пояснення УЄФА у справі Мораєса

Федерація футболу України надала свої пояснення в Дисциплінарні органи УЄФА у справі натуралізації Жуніора Мораєса. Про це повідомив ведучий Ігор Циганик в ефірі свого шоу на FootballHub.

Тепер в міжнародній футбольній організації вивчать всю ситуацію, назбирають якомога більше фактів і ухвалять рішення.

На данному етапі все буде розглядатися в форматі листування: прийматимуться пояснення, заслуховуватимуться сторони, але при цьому в УЕФА ніхто викликаний не буде.

Щодо термінів розгляду, то максимально він триватиме до 7 червня, коли збірна України прийматиме команду Сербії у відборі на Євро-2020.

Раніше в ФФУ заявили, що консультувались з фахівцями з УЄФА та ФІФА щодо натуралізації Мораеса.