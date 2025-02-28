Федеральная торговая комиссия США переедет в штаб-квартиру USAID, - Bloomberg

По словам источников, "неожиданный приказ" поступил от Департамента эффективности государственного управления (DOGE) - командой во главе с миллиардером Илоном Маском, которой президент США Дональд Трамп получил сократить численность федеральной рабочей силы.

Как пишет Bloomberg, большинство из 1300 сотрудников антимонопольного и потребительского агентства (FTC) работают в здании в Вашингтоне, которое также сдает помещения в аренду нескольким другим федеральным агентствам. 10-летняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но была продлена еще на три года до 2027 года.

Штаб-квартира FTC, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, расположена в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID.

Администрация общих служб, которая сдает в аренду офисные помещения от имени федеральных агентств, запросила одобрение Конгресса на новый 20-летний договор аренды для FTC. Однако, хоть Сенат и одобрил новый запрос на аренду в ноябре, но Палата представителей еще не приняла его к рассмотрению.

По состоянию на четверг список арендуемых офисных помещений GSA указывал, что срок аренды FTC истекает в пятницу. Тем временем представитель Федеральной торговой не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Bloomberg также отмечает, что Трамп и Маск, утверждают, что USAID следует закрыть. В частности, администрация отправила большую часть из 10 000 сотрудников агентства в административный отпуск и аннулировала десятки контрактов, что повлияло на проекты от Африки до Украины и привело к сотням потерь рабочих мест по всей территории США.

На этой неделе сотрудникам USAID было приказано забрать личные вещи из штаб-квартиры организации.

На сайте Департамента эффективности государственного управления (DOGE) утверждается, что завершив аренду FTC в Вашингтоне, сэкономлено более 11 миллионов долларов. На сайте не указано, как были рассчитаны эти заявленные сбережения. По данным GSA, агентство платит 13,6 миллионов долларов в год за помещение по текущим условиям аренды.

Когда FTC в последний раз сменила офис в 2013 году, она потратила около 75 миллионов долларов на переезд и обустройство нового помещения.