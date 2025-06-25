ФБР сосредоточится на борьбе с терроризмом после ударов Ирана: что известно

Это происходит после того, как Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, а Тегеран ответил атакой на американскую авиабазу в Катаре.

По словам двух источников, за последние 48 часов директорам полевых подразделений ФБР была разослана служебная записка с указаниями сосредоточить ресурсы на террористических угрозах, в том числе, внутри страны.

Примечательно, что ранее в этом месяце ФБР прогнозировало во внутреннем отчете, что в ближайшие месяцы бюро потребуется сосредоточить ресурсы на Иране. В документе указывалось, что приоритетом будет "помощь в оказании максимального давления на Исламскую Республику и ее террористических доверенных лиц".

Это произошло после того, как ФБР получило множество жалоб от сотрудников о том, что их отстраняют от задач по борьбе с терроризмом, чтобы сосредоточиться на обеспечении иммиграционного контроля.