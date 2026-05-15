Опыт войны в Украине вынудил ФБР изменить меры безопасности на ЧМ-2026

Масштабная подготовка к турниру

Подготовка к соревнованиям, которые стартуют 11 июня и продлятся до 19 июля, уже началась. Матчи пройдут в 11 городах США, а также на территории Мексики и Канады. Ожидается, что турнир посетят миллионы зрителей, что значительно повышает требования к безопасности.

Усиление контроля за дронами

По данным источников, знакомых с программой, в обеспечении безопасности будут задействованы правоохранительные органы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Лос-Анджелеса, а также офис шерифа округа Майами-Дейд.

Все они будут работать с системами противодействия беспилотникам под координацией ФБР.

Ведомство напрямую возьмет под контроль меры по предотвращению использования дронов в ключевых городах проведения матчей, включая Лос-Анджелес, Майами и Нью-Йорк. Министерство внутренней безопасности будет курировать остальные площадки турнира.

Новые угрозы и технологии

По оценкам американских спецслужб, распространение доступных коммерческих дронов с камерами от первого лица изменило подход к безопасности массовых мероприятий.

В ведомствах отмечают, что подобные устройства уже использовались в конфликтах, включая Украину и Ближний Восток, что повышает уровень потенциальной угрозы.

Технологии защиты неба

Система защиты будет преимущественно электронной. Специалисты используют радары, камеры и радиочастотные датчики для обнаружения дронов в запрещенной зоне.

После фиксации нарушений управление устройствами может быть перехвачено или заблокировано без применения физического уничтожения.

По словам представителей ФБР, подобные методы уже отрабатывались на учениях. В одном из сценариев дрон был обнаружен и нейтрализован без применения оружия — путем электронного воздействия.

Реальные инциденты и риски

Ведомство напоминает, что случаи нарушения воздушного пространства уже фиксировались на спортивных мероприятиях.

Среди них — инцидент во время матча NFL в Балтиморе, когда запуск дрона привел к временной остановке игры.

Также в ФБР указывают на более серьезные угрозы, включая попытки использования дронов с взрывными устройствами и другие потенциальные сценарии атак на инфраструктуру.

Расширение программы безопасности

Развитие антидронных систем началось несколько лет назад и получило дополнительное финансирование в размере около 500 миллионов долларов.

Часть средств уже направлена на оснащение городов, принимающих матчи турнира, современными системами обнаружения и нейтрализации беспилотников.