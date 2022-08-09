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ФБР проводить обшуки в резиденції Дональда Трампа: що відомо

Фото: екс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Співробітники ФБР проводять обшук в будинку екс-президента США Дональда Трампа, в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Для нашої нації настали темні часи, оскільки мій прекрасний будинок, Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, в цей час знаходиться в облозі, і окупований великою групою агентів ФБР", - заявив Трамп в соцмережі Truth Social.

За його словами, мали місце неправомірні дії прокуратури, використання системи правосуддя в якості зброї і атака радикальних лівих демократів, які нібито заважають Трампу балотувався на пост президента в 2024 році. Причину обшуків екс-президент не назвав.

У квітні повідомлялося, що Міністерство юстиції США почало розслідування за фактом вивезення Трампом офіційних президентських документів в резиденцію Мар-а-Лаго, в якій він постійно проживає з 2019 року.

Розслідування почалося після того, як в лютому Національне управління архівів і документації США повідомило Конгрес, що виявило в маєтку близько 15 коробок з документами Білого дому, деякі з яких містили Секретні матеріали.

Нагадаємо, напередодні екс-президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було "відмовитися від ідеї обов'язкового вступу України в НАТО" і "визнати Крим російським", і нібито в такому випадку війни не було.

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Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиФБР