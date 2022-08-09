ФБР проводить обшуки в резиденції Дональда Трампа: що відомо

"Для нашої нації настали темні часи, оскільки мій прекрасний будинок, Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, в цей час знаходиться в облозі, і окупований великою групою агентів ФБР", - заявив Трамп в соцмережі Truth Social.

За його словами, мали місце неправомірні дії прокуратури, використання системи правосуддя в якості зброї і атака радикальних лівих демократів, які нібито заважають Трампу балотувався на пост президента в 2024 році. Причину обшуків екс-президент не назвав.

У квітні повідомлялося, що Міністерство юстиції США почало розслідування за фактом вивезення Трампом офіційних президентських документів в резиденцію Мар-а-Лаго, в якій він постійно проживає з 2019 року.

Розслідування почалося після того, як в лютому Національне управління архівів і документації США повідомило Конгрес, що виявило в маєтку близько 15 коробок з документами Білого дому, деякі з яких містили Секретні матеріали.