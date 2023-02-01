ФБР пришло с обысками в дом Байдена в Делавере

ФБР приступило к обыскам в пляжном доме президента США Джо Байдена в штате Деравер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Отмечается, что секретные документы были обнаружены ранее в резиденции Байдена в Веллингтоне и офисе аналитического центра в Вашингтоне. Как заявил Белый дом, ранее в пляжном доме ничего не было обнаружено.

По словам журналистки CNN Кейтлан Коллинз, личный адвокат Байдена подтвердил информацию об обысках в пляжном доме, которые происходят "при полной поддержке и сотрудничестве президента".

"У нас будет дополнительная информация после завершения сегодняшнего обыска", - добавил адвокат.