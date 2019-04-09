ФБР відмовилося підтвердити інформацію щодо розслідування проти Коломойського

Відповідно до політики Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки, Федеральне бюро розслідувань країни "не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування" проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це йдеться у листі речниці ФБР Тіни Джагерсон, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як уточнило видання, запит стосувався інформації, оприлюдненої американськими ЗМІ, щодо розслідування, яке Федеральне бюро розслідувань нібито веде щодо українського олігарха Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, американське видання The Daily Beast 7 квітня з посиланням на три джерела повідомило, що Федеральне бюро розслідувань США розслідує можливі фінансові злочини з боку олігарха Ігоря Коломойського.

За непідтвердженою інформацією, бюро вивчає, зокрема, можливі фінансові злочини, в тому числі відмивання грошей. За даними джерел, розслідування має масштабний характер і триває вже досить давно, однак Коломойському досі не висунули обвинувачень, а його адвокат заперечує будь-які порушення.