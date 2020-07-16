ФБР почало розслідування через злом Twitter-акаунтів знаменитостей

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США почало розслідування хакерських атак на Twitter-аккаунти знаменитостей. Серед жертв хакерів виявилися Ілон Маск, Білл Гейтс, Джефф Безос, Каньє Вест, Барак Обама, Джо Байден та інші великі світові компанії і знаменитості.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"ФБР США веде федеральне розслідування хакерських атак в Twitter, повідомили два джерела, знайомих з ситуацією, після того, як хакери захопили контроль над обліковими записами...", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після інциденту зі зломом акаунтів акції Twitter знизилися на 1,3%.

Нагадаємо, хакери зламали облікові записи десятків найбільших підприємців, політиків і компаній в Twitter. На зламаних акаунтів з'являлися повідомлення із закликом надсилати биткоины на електронні гаманці. У відповідь обіцяли повернути криптовалюту у подвійному розмірі. У підсумку на електронні гаманці хакерів прийшло близько 300 переказів на суму понад 110 тисяч доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Великобританії, Канаді та США звинуватили російських хакерів у спробі викрасти дані про вакцини від коронавіруса.

наприкінці червня відбувся злом акаунтів в Telegram, тоді в мережу виклали особисті дані мільйонів користувачів.