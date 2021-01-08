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ФБР шукає учасників заворушень у США. За причетних до бомб обіцяють 50 000 доларів

Автор: РБК-Україна

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало пошуки учасників заворушень у США 6 січня, в результаті яких загинули п'ять осіб. За інформацію про причетних до встановлення саморобних бомб в Капітолії обіцяють винагороду 50 000 доларів.

Про це йдеться в повідомленнях на сайті ФБР.

Повідомляється, що офіс ФБР у Вашингтоні звертається за допомогою до громадськості у виявленні осіб, що захопили будівлю Капітолію. Відомості про підозрюваних можна надати за телефоном або на сайті бюро.

Фото: підозрювані у захопленні Капітолію (fbi.gov)

"ФБР... оголошує винагороду в розмірі 50 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе визначити місцезнаходження, (провести) затримання та винесення вироку відповідальному/відповідальним за саморобні бомби, виявлені у Вашингтоні 6 січня", - йдеться в іншому повідомленні ФБР.

Також бюро опублікувало фото підозрюваного. На фотографії зображений чоловік у сірій толстовці, його обличчя закрито від камери маскою.

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Фото: підозрюваний у встановленні саморобних бомб (fbi.gov)

Нагадаємо, під час заворушень у США як мінімум дві саморобні бомби були знешкоджені. Одна була знайдена в офісі Республіканського національного комітету, а інша - у комплексі будівель Капітолію.

У зв'язку з заворушеннями 6 січня Національна гвардія побудує навколо Капітолію триметровий паркан, який простоїть мінімум 30 днів.

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