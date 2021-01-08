ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В США довкола Капітолія військові встановлюють триметровий паркан

П'ятниця 08 січня 2021 04:37
В США довкола Капітолія військові встановлюють триметровий паркан
Фото: Капітолій (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Національна гвардія Армії США зведе навколо Капітолію триметровий паркан. Він простоїть там щонайменше 30 днів.

Про заявив міністр Армії США Раян Маккарті, пише "Голос Америки".

За його словами Пентагон надав необхідні ресурси у відповідь на запит міської влади Вашингтона.

Маккарті також заявив, що урядовці не уявляли, що існує можливість прориву до Капітолію.

За словами посадовця Пентагону, нині у Капітолії перебуває 850 військових Національної гвардії, а до вихідних кількість нацгвардійців США у Вашингтоні досягне 6500 осіб.

Нагадаємо, у зв'язку з заворушеннями в США у Вашингтоні вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації. Він буде діяти до інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

РБК-Україна писало, що 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Дональда Трампа, які переросли у сутички з правоохоронцями. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Сполучені Штати Америкикапитолий

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся