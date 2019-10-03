ФБР шукає російськомовних інформаторів через Facebook

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розмістив у соціальній мережі Facebook рекламні оголошення з картинками російською мовою, де закликають користувачів поділитися інформацією про можливі загрози безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ФБР Facebook.

У соцмережі було розміщено три рекламні повідомлення англійською мовою, до яких були прикріплені зображення з текстом російською.

"ФБР збирає кращі розвіддані для боротьби з загрозами, використовуючи інформацію, надану громадськістю. Якщо у вас є інформація, яка може допомогти ФБР, відвідайте нас", - йдеться в повідомленні англійською.

На зображеннях сказано "Час наводить мости", "Не пора вам зробити свій хід?" і "Поради вашого майбутнього заради майбутнього вашй сім'я!".

На одному з прикріплених зображень написані російською мовою: "Час наводить мости", на іншому - "Не пора вам зробити свій хід?». Ще одне зображення містить напис російською мовою з помилками: "Заради вашого майбутнього заради майбутнього, вашй сім'я!".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські агенти в США намагалися зламати систему ФБР. Такі дії робилися починаючи з 2010 року. Головною метою перешкодити бюро у відстеженні російських шпигунів у США. В результаті з території Америки були вислані 35 російських розвідників, а також було заборонено російським дипломатам користуватися двома об'єктами в США.

Також РБК-Україна повідомляло, що росіянин визнав себе винним у хакерських атаках в США. Андрій Тюрін вкрав персональні дані 12 американських фінансових компаній і банків з метою збагачення.