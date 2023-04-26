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ФБР поможет собрать доказательства военных преступлений российской армии в Украине

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Вашингтон, Среда 26 апреля 2023 09:21
ФБР поможет собрать доказательства военных преступлений российской армии в Украине Фото: ФБР поможет расследованию военных преступлений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина работает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями над сбором доказательств военных преступлений россиян, таких как геолокация и информация о мобильных телефонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украинские власти собирают цифровую информацию с полей сражений и украинских городов, разоренных войной после вторжения России в страну в феврале прошлого года, заявил Алексей Кобзанец, специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по юридическим вопросам агентства в Украине.

"Сбор этих данных, анализ этих данных, работа с этими данными - это то, в чем у ФБР есть опыт", - сказал Кобзанец на конференции RSA по кибербезопасности в Сан-Франциско.

По его словам, эта работа включает в себя изучение информации с мобильных телефонов, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.

"Следующий шаг - работа с национальными поставщиками услуг в США и передача этой информации… получение информации об абоненте, получение информации о геолокации, где это возможно", - добавил Кобзанец.

Работа отражает углубление сотрудничества между США и Украиной в киберпространстве, где Россия была общим противником для обеих стран.

Агент добавил, что ФБР США в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине также идентифицировать российских коллаборантов и шпионов, действующих в Украине, и российских сил, которые действовали за пределами Киева, когда происходило вторжение.

Напомним, Украина планирует использовать программное обеспечение от американского поставщика аналитических данных Palantir Technologies, которое поможет в судебном преследовании военных преступлений, совершенных Россией.

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