У файлообменника FEX.NET произошел сбой на фоне атак РФ
Из-за технического сбоя в работе FEX.NET временно недоступна часть функций сервиса после атак РФ. Проблему планируют устранить до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FEX.NET.
В компании объяснили, что ограничения в работе возникли из-за временных проблем с энергоснабжением коммутационных узлов.
Полноценный доступ ко всем функциям восстановят сразу после того, как МВД предоставит разрешение на подачу электроэнергии.
По предварительной информации, сервис должен заработать в обычном режиме до конца этих суток.
В FEX.NET заверили, что ситуация никак не повлияла на сохраненные данные. Все файлы пользователей находятся в полной безопасности.
Фото: сбой в работе FEX.NET(РБК-Украина)
Команда сервиса уже работает над решениями, которые помогут избежать подобных сбоев в будущем.
Пользователей извинились за временные неудобства.
Напомним, что во время массированной атаки 23 сентября российские войска нанесли удары по украинским дата-центрам, пытаясь прервать уведомление о воздушных тревогах.
По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, скорые предупреждения о ракетных и дроновых угрозах имеют критическое значение для безопасности гражданского населения.
Кроме того, последствия огня по критической цифровой инфраструктуре ощутили и жители столицы из-за частичного исчезновения интернета в Киеве.
В частности, из-за повреждения одного из столичных дата-центров оборудования провайдеров UTELS и "Паутина" временно осталось без электропитания.