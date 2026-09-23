У файлообменника FEX.NET произошел сбой на фоне атак РФ

Из-за технического сбоя в работе FEX.NET временно недоступна часть функций сервиса после атак РФ. Проблему планируют устранить до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FEX.NET .

В компании объяснили, что ограничения в работе возникли из-за временных проблем с энергоснабжением коммутационных узлов.

Полноценный доступ ко всем функциям восстановят сразу после того, как МВД предоставит разрешение на подачу электроэнергии.

По предварительной информации, сервис должен заработать в обычном режиме до конца этих суток.

В FEX.NET заверили, что ситуация никак не повлияла на сохраненные данные. Все файлы пользователей находятся в полной безопасности.

Фото: сбой в работе FEX.NET(РБК-Украина)

Команда сервиса уже работает над решениями, которые помогут избежать подобных сбоев в будущем.

Пользователей извинились за временные неудобства.