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Главная » Жизнь » Общество

У файлообменника FEX.NET произошел сбой на фоне атак РФ

22:05 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
У файлообменника FEX.NET произошел сбой на фоне атак РФ Фото: FEX.NET сообщил о сбое (Getty Images)
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Из-за технического сбоя в работе FEX.NET временно недоступна часть функций сервиса после атак РФ. Проблему планируют устранить до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FEX.NET.

В компании объяснили, что ограничения в работе возникли из-за временных проблем с энергоснабжением коммутационных узлов.

Полноценный доступ ко всем функциям восстановят сразу после того, как МВД предоставит разрешение на подачу электроэнергии.

По предварительной информации, сервис должен заработать в обычном режиме до конца этих суток.

В FEX.NET заверили, что ситуация никак не повлияла на сохраненные данные. Все файлы пользователей находятся в полной безопасности.

У файлообменника FEX.NET произошел сбой на фоне атак РФ

Фото: сбой в работе FEX.NET(РБК-Украина)

Команда сервиса уже работает над решениями, которые помогут избежать подобных сбоев в будущем.

Пользователей извинились за временные неудобства.

Напомним, что во время массированной атаки 23 сентября российские войска нанесли удары по украинским дата-центрам, пытаясь прервать уведомление о воздушных тревогах.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, скорые предупреждения о ракетных и дроновых угрозах имеют критическое значение для безопасности гражданского населения.

Кроме того, последствия огня по критической цифровой инфраструктуре ощутили и жители столицы из-за частичного исчезновения интернета в Киеве.

В частности, из-за повреждения одного из столичных дата-центров оборудования провайдеров UTELS и "Паутина" временно осталось без электропитания.

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