RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Фаворит выборов в Румынии обещает поделиться властью с запрещенным Джорджеску

Фото: Джордже Симион и Келин Джорджеску (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Румынский ультраправый политик Джордже Симион в воскресенье заявил, что в случае победы на президентских выборах обеспечит руководящую должность Келину Джорджеску, которому запретили баллотироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Симион - евроскептический националист, который лидировал в предвыборных опросах накануне первого тура голосования, который проходит 4 мая. Повторные выборы назначили через пять месяцев после того, как первое голосование было отменено из-за якобы вмешательства России в пользу Джорджеску.

На передний план Симион вышел после того, как Джорджеску было запрещено участвовать в выборах из-за уголовных обвинений, связанных с финансированием кампании и членством в фашистской организации. Возмущение из-за отмены выборов и выдвинутых обвинений помогло активизировать кампанию Симиона и сделало его популярным.

Власть для Джорджеску

Теперь Симион уверяет, что есть несколько способов, с помощью которых Джорджеску может оказаться в руководстве страны. Он добавил, что воспользуется этими способами, если этого захочет румынский народ.

"Мы можем сформировать большинство и сделать его премьер-министром, мы можем объявить досрочные выборы или инициировать референдум", - заявил кандидат в президенты, не уточнив, какой именно референдум имеет в виду.

Маловероятные варианты

Однако, как отмечает Reuters, президент в Румынии назначает премьера, но юридически не может вмешиваться в попытки формирования правящей коалиции в парламенте.

Досрочные выборы могут быть объявлены, если парламент отклоняет два предложенных состава Кабинета министров в течение 60 дней, однако такой сценарий выглядит маловероятным. До сих пор этого никогда не случалось, поскольку депутаты традиционно находили путь к компромиссу, даже если непростой.

Впрочем, перспектива правительства, возглавляемого Джорджеску, может встревожить инвесторов, поскольку он неоднократно выступал за национализацию и предоставление преференций румынским компаниям.

 

Выборы президента Румынии 2025 года

Выборы президента Румынии 2025 года состоятся в первое воскресенье мая, поскольку Конституционный суд отменил результаты голосования, проведенного в ноябре 2024-го.

Сначала суд подтвердил итоги первого тура, однако уже через несколько дней отменил собственное решение. Это произошло после того, как были обнародованы рассекреченные документы, в которых отмечалось, что предвыборная кампания Джорджеску является результатом внешнего воздействия.

В отчетах спецслужб также говорилось о том, что Румыния стала целью гибридной агрессии со стороны РФ. Речь шла о кибератаках, утечках разведданных и не только. В связи с этим результаты голосования аннулировали.

А ЦИК Румынии не допустила скандального Джорджеску к участию в выборах президента в мае.

Подробнее о том, кто такой Джорджеску и что он говорил об Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияПрезидент