Фаворит выборов в Румынии обещает поделиться властью с запрещенным Джорджеску

Румынский ультраправый политик Джордже Симион в воскресенье заявил, что в случае победы на президентских выборах обеспечит руководящую должность Келину Джорджеску, которому запретили баллотироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Симион - евроскептический националист, который лидировал в предвыборных опросах накануне первого тура голосования, который проходит 4 мая. Повторные выборы назначили через пять месяцев после того, как первое голосование было отменено из-за якобы вмешательства России в пользу Джорджеску.
На передний план Симион вышел после того, как Джорджеску было запрещено участвовать в выборах из-за уголовных обвинений, связанных с финансированием кампании и членством в фашистской организации. Возмущение из-за отмены выборов и выдвинутых обвинений помогло активизировать кампанию Симиона и сделало его популярным.
Теперь Симион уверяет, что есть несколько способов, с помощью которых Джорджеску может оказаться в руководстве страны. Он добавил, что воспользуется этими способами, если этого захочет румынский народ.
"Мы можем сформировать большинство и сделать его премьер-министром, мы можем объявить досрочные выборы или инициировать референдум", - заявил кандидат в президенты, не уточнив, какой именно референдум имеет в виду.
Однако, как отмечает Reuters, президент в Румынии назначает премьера, но юридически не может вмешиваться в попытки формирования правящей коалиции в парламенте.
Досрочные выборы могут быть объявлены, если парламент отклоняет два предложенных состава Кабинета министров в течение 60 дней, однако такой сценарий выглядит маловероятным. До сих пор этого никогда не случалось, поскольку депутаты традиционно находили путь к компромиссу, даже если непростой.
Впрочем, перспектива правительства, возглавляемого Джорджеску, может встревожить инвесторов, поскольку он неоднократно выступал за национализацию и предоставление преференций румынским компаниям.
Выборы президента Румынии 2025 года состоятся в первое воскресенье мая, поскольку Конституционный суд отменил результаты голосования, проведенного в ноябре 2024-го.
Сначала суд подтвердил итоги первого тура, однако уже через несколько дней отменил собственное решение. Это произошло после того, как были обнародованы рассекреченные документы, в которых отмечалось, что предвыборная кампания Джорджеску является результатом внешнего воздействия.
В отчетах спецслужб также говорилось о том, что Румыния стала целью гибридной агрессии со стороны РФ. Речь шла о кибератаках, утечках разведданных и не только. В связи с этим результаты голосования аннулировали.
А ЦИК Румынии не допустила скандального Джорджеску к участию в выборах президента в мае.
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