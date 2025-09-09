FAVBET заявила о давлении и медийной атаке на манипулятивных утверждениях

В компании также отмечают, что своевременно и в полном объеме выполняют налоговые обязательства согласно действующему законодательству.

Кроме того, FAVBET фиксирует медийные атаки в СМИ и больших телеграм каналах, которые не подтверждены достоверными фактами.

"Призываем СМИ проверять информацию и достоверно объективно освещать факты и события", - говорится в сообщении.

FAVBET воспринимает необоснованные обвинения отдельных должностных лиц как давление на легальный бизнес из-за манипулирования информацией, которая является недостоверной.

FAVBET добросовестно платит налоги и остается среди лидеров по объему отчислений в бюджет. За первое полугодие 2025 года группа перечислила в государственный бюджет 4,37 млрд грн - на более чем 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В прошлом году налоговые поступления от FAVBET составили 6,75 млрд грн. Компания остается крупнейшим налогоплательщиком в стране среди организаторов азартных игр, чем вносит весомый вклад в формирование государственных финансов, включая оборонный бюджет.