В Favbet Tech рассказали, как предотвращать кризисы и развивать эффективное взаимодействие в команде

Delivery Manager компании Favbet Tech Дмитрий Крохмалюк поделился практическим опытом , как достичь синергии в команде, предотвратить кризисы и развить эффективное взаимодействие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Favbet.

"У нас каждый проект начинается с этапа оценки рисков и создания сценариев на случай форс-мажоров. Команда сразу знает, как действовать, если что-то пойдет не по плану. Это значительно снижает стресс и повышает уверенность в работе", - говорит Дмитрий.

По словам Дмитрия, одна из самых больших сложностей - это формирование новых команд. Сначала важно определить четкие цели, структуру и распределение ролей.

"Если цель не понятна, это как путешествовать без карты - результат будет непредсказуемым. Каждый в команде должен четко понимать свою роль, иначе возникает хаос", - объясняет он.

Одним из реальных кейсов, когда командная синергия помогла справиться с кризисом, стала ситуация с неправильной оценкой ресурсов на старте проекта. Тогда, по словам Дмитрия, команда быстро среагировала благодаря трехсторонней коммуникации между заказчиком, техническими специалистами и проектными менеджерами - пересмотрела приоритеты, адаптировала план и в конце завершила работу без потери качества.

Еще один вызов - это внешние обстоятельства, которые могут кардинально изменить условия работы. Например, после начала регулярных отключений электроэнергии команда Favbet Tech перешла на облачные сервисы и дополнительно обеспечила сотрудников источниками питания и резервным интернетом.

"Такие решения не только стабилизировали работу, но и повысили доверие клиентов", - говорит Дмитрий.

Важным аспектом командной синергии в Favbet Tech стала эффективная коммуникация между техническими и нетехническими командами. В компании внедрили единую экосистему управления проектами с использованием Confluence и Jira, а также регулярные короткие встречи (stand-ups). Это помогло улучшить взаимопонимание и избежать задержек в работе.

Среди других эффективных практик, которые внедрила компания, - методологии Kanban и OKR, а также концепция перекрестного обучения, когда технические специалисты знакомятся с работой нетехнических команд и наоборот. Это позволяет всем участникам проекта говорить на одном языке и избегать дискоммуникации.

Важным принципом работы в Favbet Tech является постоянный анализ и работа над ошибками. Каждую ошибку в компании воспринимают как урок - проводят ретроспективы, привлекают команду к анализу рисков и регулярно адаптируют процессы, делая их более устойчивыми к незапланированным ситуациям.

Учитывая опыт проектного менеджмента в Favbet Tech, Дмитрий сформулировал несколько универсальных правил, которые помогают построить командную работу без стресса:

Планируйте риски и сценарии реагирования. Оценивайте риски еще на этапе планирования проекта, создавайте четкие сценарии реагирования, чтобы команда могла оперативно действовать в случае возникновения проблем.

Обеспечивайте прозрачность через регулярную коммуникацию. Проводите регулярные встречи, где обсуждаются статусы задач, потенциальные проблемы и решения. Прозрачность повышает доверие и сплоченность команды.

Развивайте soft skills членов команды. Работайте над развитием эмпатии, навыков слушания и эффективного общения. Проводите воркшопы, тренинги и обеспечивайте регулярный обмен обратной связью.

Формируйте культуру взаимной поддержки. Создавайте атмосферу, в которой каждый чувствует себя ценным и получает поддержку от коллег. Это поможет команде быстрее адаптироваться к изменениям и спокойнее преодолевать трудности.

"Командная синергия - это не быстрый процесс, но результат того стоит. Когда команда работает как единый организм, она способна преодолевать любые вызовы", - говорит Дмитрий Крохмалюк.

Вместе с тем, он отмечает, что Favbet Tech и в дальнейшем продолжает активно развивать подходы к проектному менеджменту. В планах компании - внедрение регулярных системных демо (System Demo), когда команды не просто отчитываются о статусе задач, а демонстрируют результаты своей работы за последнюю итерацию стейкхолдерам и другим командам. Такой подход позволяет всем участниками проекта четко понимать прогресс и "ловить" слабые места продукта еще до того как они перерастут в реальную проблему.