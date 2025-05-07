В FAVBET Tech рассказали, как технологии меняют спорт

На недавней встрече Sport&Business Club Ukraine представители спортивной индустрии, технологического сектора и бизнеса обсудили ключевые тенденции в современных технологиях, которые будут трансформировать спорт в Украине в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FAVBET Tech.

Одной из центральных тем мероприятия стали технологические решения, которые меняют формат взаимодействия с аудиторией, управление клубами и организацию спортивных событий.

Во время дискуссии участники сосредоточили внимание на влиянии технологий на развитие спорта, и представили свои кейсы с применением современных технологий: от улучшения коммуникации с фанатами до взаимодействия с клиентами в рамках спортивной организации. Отдельное внимание уделили инновационным решениям, в частности - созданию приложений для реабилитации ветеранов.

Технологическим партнером события выступила компания FAVBET Tech, которая представила свои подходы к автоматизации, аналитике и внедрению цифровых инструментов в спортивную среду.

FAVBET Tech: Фокус на цифровую трансформацию спорта

FAVBET Tech - украинская IT-компания, входящая в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний по версии DOU. Она является резидентом Дія.City, членом IT Ukraine Association и соучредителем ее ИИ-комитета.

Компания специализируется на разработке технологических решений для различных отраслей, в том числе iGaming. В фокусе - применение AI, высоконагруженные системы, большие данные и облачные сервисы.

"Сотрудничество со Sport&Business Club Ukraine - это отличная возможность говорить о практическом применении технологий в спорте. Мы стремимся видеть большее взаимодействие между ИТ-компаниями и украинскими спортивными организациями для того, чтобы быть конкурентными в цифровую эпоху", - отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.