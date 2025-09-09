ua en ru
FAVBET Team пополнила состав: кто стал новым игроком команды

Вторник 09 сентября 2025 16:20
FAVBET Team пополнила состав: кто стал новым игроком команды Фото: Кирилл s4ltovsk1yy Литвинов присоединился к FAVBET Team (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Украинская киберспортивная организация FAVBET Team официально объявила о пополнении своего состава по Counter-Strike 2. Новым игроком команды стал 24-летний снайпер Кирилл s4ltovsk1yy Литвин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FAVBET Team.

Приход s4ltovsk1yy позволил FAVBET Team укомплектовать полный состав из пяти игроков в преддверии осенних турниров 2025 года.

Кирилл "s4ltovsk1yy" Литвин начал профессиональную карьеру в 2019 году и с тех пор успел поиграть за Esports Club Kyiv, IKLA и ENEIDA. Имеет в активе целый ряд побед на турнирах уровня C-Tier и B-Tier, в том числе в онлайн-лиге United21 Season 30 и Forward Cup.

После подписания Литвинова, состав FAVBET Team насчитывает пять основных игроков. Кроме него в обновленном ростере продолжат выступать Владислав "bondik" Нечипорчук, Александр "Smash" Турчин, Евгений "j3kie" Сергачев и Макс "Marix" Кюгенер, которые составляли костяк команды в течение последнего года.

s4ltovsk1yy заполняет вакантное место в составе после недавнего перехода Даниила "t3ns1on" Кашуры в запас, поэтому теперь коллектив укомплектован полностью.

В текущем сезоне 2025 FAVBET Team продолжает демонстрировать прогресс на соревнованиях международного уровня. В феврале команда завоевала 1-е место на турнире United21 Season 26, а также приняла участие в ESL Challenger League Season 49: Europe, где вошли в топ-10 лучших команд по итогам сезона.

Впереди FAVBET Team ожидают выступления в ряде лиг и турниров осенью 2025 года. В частности, команда готовится к онлайн-турнирам European Pro League Series 2 и ESL Challenger League Season 50: Europe - Cup 2, стартующим 6-8 сентября.

Титульным партнером FAVBET Team продолжает быть украинская компания FAVBET, которая поддерживает команду с момента основания в 2024 году.

