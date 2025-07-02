Favbet Team: Как за год команда превратилась в одну из самых громких в украинском киберспорте

Киберспорт во время войны: сложный старт и вызовы

Создавать профессиональную инфраструктуру во время массовых отключений света означало работать на пределе. Первый буткемп проходил в условиях, далеких от стандартов: с генераторами и звуками сирен в фоне.



Фото: Favbet Team

"Самым тяжелым был сам старт, то есть запуск организации, но первые месяцы нас сплотили. Мы четко поняли, что легко не будет, но мы здесь вместе - и команда, и организация", - комментирует спортивный директор FAVBET Team Богдан Рехтета.

Вскоре после запуска Favbet Team стала частью нового поколения украинских тегов вместе с Passion UA, KONO.ecf, TNL, Leo, которые не просто выживают, а формируют лицо сцены.

Как формируются составы

Favbet Team ориентируется не только на статистику или позиционный скилл, но и на жизненные принципы: отсутствие связей со страной-агрессором, готовность приезжать на буткемпы, общее видение будущего.

Процесс подписания всегда начинается с коммуникации, когда команда открыто озвучивает свои цели, узнает о мотивации игрока, и уже тогда принимает решение.

Команда как экосистема

Favbet Team - это система, где у каждого есть своя роль. В ростере опытный Вondik, харизматичный j3kie, молодые таланты Smash и t3ns1on, а также Marix из Люксембурга с украинскими корнями. Рядом тренер crush и медиа-команда во главе с Loran'ом, который превратил YouTube Favbet Team в полноценный центр контента.

Работа с игроками базируется на индивидуальном подходе. Ветераны добавляют стабильности, а молодые - драйва.

Психология и взаимопонимание

Эмоции - часть игры, и конфликты в коллективе неизбежны. Однако в Favbet Team действует простое правило: никогда не оставаться наедине с проблемой.

"Иногда горячий спор приносит больше пользы, чем холодный разговор. Потому что эмоции - это хороший показатель того, насколько ты болеешь за результат", - говорит Богдан Рехтета.

После каждого матча спортивный директор приходит к игрокам, чтобы поддержать, разрядить атмосферу или просто быть рядом. Это создает доверие, которое трансформируется в уверенность на сервере.

Ключевой вызов - украинская идентичность

Главная задача для всей сцены - популяризировать украинскую культуру и принципиальную позицию в глобальном киберспорте (отказ от участия в турнирах с россиянами и игры против команд из страны-агрессора).

Также, как отметил Богдан Рехтета, команда активно инвестирует в молодежь, развивает стримеров, создает локальный контент.

Буткемп как ритуал

Самым ярким событием года для команды стал зимний буткемп. Месяц под одной крышей - это шанс построить химию, которой не достигнешь онлайн.



Фото: Favbet Team

"Это всегда особое время. Мы живем вместе месяц, тренируемся, играем, общаемся. Становимся ближе. Становимся командой. Это очень важный период, потому что в киберспорте такая близкая коммуникация, к сожалению, случается редко", - делится Богдан Рехтета.